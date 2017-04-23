Мир вспоминает об армянской трагедии 1915 года

В апреле армянское население всего мира чтит память миллионов армян, погибших в годы первой мировой войны. Армянская община настаивает на том, что в то время в Османской империи был осуществлен геноцид. Анкара эти обвинения отвергает.

«Мы не виним сегодняшних турок в том, что произошло 102 года назад, – подчеркивает посол Армении в США Григор Ованнисян, – но у руководства Турции – наследницы Оттоманской империи – есть моральная ответственность: признать содеянное».

Дипломат убежден: сегодня армянам есть чему радоваться: «Самому факту того, что мы выжили, что в мире живут армяне, что существует Республика Армения – маленькая страна, но страна, существующая наперекор всему, чудо, свидетельствующее о том, что геноцидальные намерения провалились».

«Именно этому мы радуемся, это празднуем, за это боремся», – подчеркивает посол Армении в США.

Официальная Анкара заявляет, что число погибших армян преувеличено, и что те, кто погиб в годы первой мировой, стали жертвами гражданской войны. Два года лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал обе стороны провести расследование.

«Мы хотим обсудить армянскую проблему, – заявил Эрдоган. – Для этого нам необходимо располагать всеми фактами – это работа историков. Мы открываем архивы. Армения должна открыть свои, если таковые у нее имеются».

В то время, как зверства по отношению к армянам признаны геноцидом многими странами мира, ООН и Папой Римским, администрация США избегает употребления этого слова. Ситуацию поясняет глава Армянского национального комитета США Арам Амбарян.

«Правительство Турции стремится наложить вето на то, что американское правительство может или не может говорить о геноциде армян, – так характеризует ситуацию Амбарян. – В настоящее время налицо идет широкомасштабные усилия Конгресса и гражданского общества, призванные отменить это вето, отвергнуть это ограничение».

Корреспонденту «Голоса Америки» не удалось получить комментариев от турецкого посольства в Вашингтоне, однако ей удалось связаться с сотрудником Фонда Карнеги Томасом Де Ваалем – автором книги «Великая катастрофа: армяне и турки в тени геноцида».

«В этой войне погибло много турок, – констатирует эксперт. – Некоторые – в боях с русской армией. Сама Турция была оккупирована и раздроблена. Таким образом, армяне считались врагами».

Вместе с тем Де Вааль отмечает, что сегодня турки постепенно начинают видеть вещи по-новому.

«Турецкие историки и ученые начали писать об этом, – поясняет он. – В Турции стали издаваться книги (на данную тему). Моя собственная книга была издана в Турции в начале этого года, что было бы немыслимо еще несколько лет назад. Словом, общество незначительно, но изменилось».

Тем временем на экран выходит новый фильм «Обещание», рассказывающий о массовых убийствах и депортации армян во время первой мировой войны.