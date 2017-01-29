Трамп призывает расследовать массовые нарушения во время выборов

Президент США Дональд Трамп заявил о почти пяти миллионах жителей США без гражданства, которые, предположительно, проголосовали на выборах. Это, по словам Трампа, не позволило ему набрать больше голосов избирателей, чем набрала Клинтон в общем подсчете. Он призывает провести «масштабное расследование».

В настоящее время нет информации о том, как именно будет проходить расследование. Однако, как написал в Твиттере Трамп, речь идет о тех, кто зарегистрирован в качестве избирателя в двух штатах, о нелегальных мигрантах, а также о случаях регистрации в списках избирателей умерших людей. Расследование нацелено на улучшение избирательного процесса.

Я не очень доверяю расследованиям, результаты которых объявлены заранее

Комментарии президента вызвали шквал дебатов среди аналитиков по обе стороны политического спектра о том, сопоставим ли масштаб проблемы с издержками проведения расследования.

«Мне кажется, что он перепутал порядок действий, – сказал профессор юридического факультета Университета Лойола в Лос Анджелесе Джастин Левитт. – Я не очень доверяю расследованиям, результаты которых объявлены заранее».

По мнению эксперта по избирательному праву и автора книги “Битва бюллетеней: история противоречивых выборов США” Эдварда (Неда) Фоули из Юридического колледжа Морица при Университете штата Огайо, проблема голосования неграждан не должна быть задачей первостепенной важности для возглавляемого Трампом Белого дома.

«Негражданам запрещено голосовать, и если это все же происходит, такие действия должны пресекаться. Однако исходя из уже имеющейся информации, случаи голосования неграждан очень редки, невероятно редки».

Суть проблемы

Предположения о фальсификациях на выборах существуют столько же, сколько и выборы в США.

Еще в 1792-м году законодатель штата Джорджия Энтони Уэйн лишился места во втором американском Конгрессе после того, как его противник Джеймс Джексон заявил о фальсификациях. По результатам тщательного пересчета избирательных бюллетеней в двух графствах Джорджии, число проголосовавших на выборах 1790-го года оказалось больше, чем количество избирателей с правом голоса.

Говоря о недавнем прошлом, на выборах 2000-го года демократ Эл Гор проиграл республиканцу Джорджу Бушу-младшему. В штате Флорида Буш опередил соперника всего лишь на 1 784 голоса. Разница оказалась настолько мизерной, что был инициирован пересчет голосов в этом штате.

Во время проверки бюллетеней был выявлен ряд нарушений. Машины для голосования обработали тысячи испорченных бюллетеней. Еще большую тревогу вызвал факт исключения за два года до выборов из списков избирателей не менее 12-ти тысяч граждан с правом голоса, большинство из которых были афроамериканцами. Это привело к обвинениям в повсеместном лишении людей гражданских и избирательных прав.

В 2002-м году Министерство юстиции США запустило инициативу по защите голосов избирателей и целостности избирательного процесса (Voting Rights and Integrity Initiative) – тщательное пятилетнее исследование проблемы мошенничества на выборах. Четыре года спустя, потратив бессчётные миллионы долларов, министерство сообщило о привлечении к ответственности 86 человек, многие из которых просто неправильно поняли правила голосования.

Уроженец Ямайки Рикардо Найт, постоянно проживающий в графстве Майами-Дейд, штат Флорида, был одним из тех, кого привлекли к ответственности за нарушения избирательного законодательства. Как писала южно-флоридская газета Sun Sentinel, во время собеседования на получение гражданства он сам рассказал представителям иммиграционных властей о том, что голосовал в 2000-м году. По его словам, он не знал, что не имеет права регистрироваться и голосовать.

Профессор Университета Лойола Левитт провел исследование индивидуальных случаев нарушений на различных выборах по всей стране (местных, дополнительных, досрочных и всеобщих выборах) в 2000-2014 годах. Результаты исследования были опубликованы в газете The Washington Post в 2014-м году.

«Я изучал различные, предположительно, достоверные случаи, когда человек действительно пришел на избирательный участок и проголосовал под другим именем, – сказал профессор. – Я смог подтвердить только 31 из таких предполагаемых случаев мошенничества во время голосования и, как я отмечал ранее, некоторые из заявлений оказались необоснованными».

По его словам, такого количества явно недостаточно, чтобы повлиять на результаты голосования в стране.

Только за прошедшие несколько лет Фонд Heritage нашел сотни случаев фальсификаций на выборах и приговоров по полностью доказанным обвинениям в мошенничестве

Однако политический аналитик Центра правовых и судебных исследований имени Эдвина Миза III при исследовательском Фонде наследия (Heritage Foundation) Джейсон Снид считает, что эта проблема гораздо более широкая.

«Только за прошедшие несколько лет Фонд Heritage нашел сотни случаев фальсификаций на выборах и приговоров по полностью доказанным обвинениям в мошенничестве», - сказал Снид. Heritage опубликовал в Интернете выборку из 462-х случаев нарушений во время голосования по штатам, в результате чего было вынесено 742 приговора по уголовной статье, большая часть из которых имела место в последнее десятилетие.

«Мы наблюдали случаи, когда местные политические клики вступали в сговор с целью манипулировать избирательной системой, чтобы определенные должностные лица продолжали занимать свои посты или были избраны. Мы определенно наблюдали попытки подкупа избирателей, когда, последним предлагали “помощь в заполнении их открепительных бюллетеней”», - сказал Снид.

Снид говорит о многочисленных индивидуальных нарушениях во время выборов. «Конечно же, речь идет не только о случаях голосования негражданами. Этим занимаются и лишенные права на голос преступники, и голосующие на нескольких участках граждане, – сказал он. –Мы видим только вершину айсберга».

Согласно данным опроса исследовательского центра Пью в 2012-м году, ошибки или истечение срока регистрации избирателей наблюдается в одном из восьми случаев. В исследовании говорится о 1,8 миллионах случаев регистрации умерших людей, а о также 2,75 миллионах американцев, зарегистрированных в качестве избирателей в нескольких штатах.

В сентябре прошлого года Фонд защиты общественных интересов (Public Interest Legal Foundation) опубликовал отчет, который вызвал всплеск подозрений о широко распространенных случаях голосования негражданами. В публикации под названием «Нелегалы захватили Вирджинию» говорилось о том, что в ходе изучения ситуации в восьми из 133-х округов штата Вирджиния обнаружились более 1 046 зарегистрировавшихся на избирательных участках неграждан. Вероятно, эти выводы могли послужить причиной обещания Трампа обратить особое внимание на данный штат.

Боле того, в отчете говорится о почти двухстах подлинных бюллетенях, которые были поданы до уточнения списков избирателей и, скорее всего, являются результатом мошенничества.

Однако насколько основательны такие предположения?

«Сам факт подачи недействительного бюллетеня, что является проблемой, не обязательно означает наличие заговора или намерение осуществить мошенничество на выборах, - сказал Фоули, профессор Юридического колледжа Морица при Университете штата Огайо. – Использование имеющего негативную коннотацию слова «мошенничество», когда речь идет об ошибках в списках избирателей, предполагает намерение ввести в заблуждение и попытку манипуляции».

Как пояснил Фоули, люди постоянно переезжают из штата в штат, при этом забывая убрать свое имя из избирательных списков штата, из которого они уехали. Однако это не означает, что они в действительности проголосовали дважды.

«Насколько я понимаю суть недавних заявлений, по итогам ноябрьских выборов было обнаружено примерно от трех до пяти миллионов нелегальных бюллетеней по всей стране, что, по утверждению Трампа, объясняет перевес Хиллари по количеству голосов избирателей, – сказал Фоули. – Даже если на прошедших выборах действительно было от трех до пяти миллионов испорченных бюллетеней, мы не можем делать поспешные выводы о том, что это повлияло на результаты выборов, так как не знаем, за кого были поданы эти голоса».

Фоули не считает случаи голосования негражданами самой большой проблемой при проведении президентских выборов 2020-го года.

По его мнению, средства налогоплательщиков лучше потратить на устранение уязвимости избирательной системы при кибератаках злоумышленников.

«Или стоит заменить старые, находящиеся на последнем издыхании машины для голосования на что-то новое», - порекомендовал он.