Новости США за 60 секунд. 16 Апреля 2017 года

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Майк Пенс прибыл в Южную Корею спустя несколько часов после неудачного ракетного запуска в КНДР// Герберт Макмастер ведет переговоры с руководством Афганистана// Христиане всего мира отмечают Пасху
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.