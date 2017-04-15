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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд – 15 апреля 2017 года

Новости США за 60 секунд – 15 апреля 2017 года
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Накануне христианской Пасхи президент США выступил с очередным обращением к стране // Администрация США объявила о планах реформирования государственных структур // В субботу и воскресенье в США пройдут так называемые "Налоговые марши"

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