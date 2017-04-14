Новости США за 60 секунд. 14 апреля 2017 года

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США готовятся отреагировать на действия Северной Кореи // ЦРУ: WikiLeaks действует как «враждебная разведывательная служба» // Арканзас намерен провести серию казней // Пасхальные игрушки отозвали накануне Пасхи
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