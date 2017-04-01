Новости США за 60 секунд. 1 апреля 2017 года

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Президент Трамп призвал сенаторов поддержать кандидатуру судьи Горсача // Белый дом опубликовал данные о доходах сотрудников администрации // Боб Дилан приехал в Стокгольм
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