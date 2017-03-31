Новости США за 60 секунд. 31 марта 2017

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Тиллерсон призвал НАТО нарастить военные бюджеты // Флинн согласился дать показания // Трамп разрешил активней атаковать «Аль-Шабаб» // Украденную картину вернули через 40 лет
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