«Голос Америки» отмечает 75-летний юбилей

Спустя чуть больше семи недель после официального вступления США во Вторую мировую войну, 1 февраля 1942 года, в Германии на коротких радиоволнах транслировали в прямом эфире 15-минутную передачу из Нью-Йорка.

Она началась с патриотической песни «Боевой гимн Республики». Ведущий Уильям Харлан Хейл объявил: «Представляем вам Голоса Америки. С сегодняшнего дня мы ежедневно будем рассказывать вам об Америке и о войне. Новости могут быть хорошими для нас, а могут быть плохими. Но мы будем говорить вам правду».

Это был первый эфир «Голоса Америки», который сейчас, 75 лет спустя, базируется в Вашингтоне.

К концу войны «Голос Америки» вещал на 40 языках, а программы состояли из музыки, новостей и аналитических комментариев.

С тех пор «Голос Америки» превратился в международную вещательную сеть с программами на 47 языках на многочисленных платформах, включая радио, телевидение и мобильные приложения.

Слова Хейла сохранили актуальность, воплотившись в 1976 году в Устав «Голоса Америки», который обязывает его работников «служить надежным и авторитетным источником новостей». Более того, Устав требует предоставления «точной, объективной и полной» информации.

«Прошло 75 лет с тех пор, как мы начали распространять объективную информацию по всему миру, – отмечает директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт. – И теперь, на мой взгляд, наша работа стала еще важнее, чем прежде».

Сегодня «Голос Америки» вещает на более 2500 телевизионных и радиоканалов по всему миру, а также предоставляет контент для мобильных устройств и взаимодействует с аудиторией в соцсетях.

По данным на 2016 год, аудитория «Голоса Америки» на всех платформах составляла 236 миллионов человек в неделю по всему миру.