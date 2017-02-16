Русская служба «Голоса Америки»: 70 лет в эфире

70 лет назад, 17 февраля 1947 года, радиостанция «Голос Америки», основанная в разгар Второй мировой войны – в феврале 1942-го, начала вещание на русском языке. Некоторые россияне до сих пор уверены, что, как и в советские времена, “Голос Америки» – это радиостанция, которая продолжает эфирное радиовещание на русском языке, однако работу в радиоэфире Русская служба «Голоса Америки» прекратила 27 июля 2008. С тех пор редакция «с головой» ушла в Интернет, телевидение и социальные медиа. В этом смысле Русская служба «Голоса Америки» стала своего рода первопроходцем – этим же путем пошли и другие информационные русскоязычные ресурсы: «Немецкая волна», Би-Би-Си, Радио «Свобода».

Несколько любопытных фактов. В СССР «глушить» радиостанцию «Голос Америки» начали уже через год после ее выхода в эфир – в 1948-м.

Политологи сходятся во мнении, что процесс «глушения» стал лакмусовой бумажкой американо-советских отношений. «Глушение» продолжалось вплоть до некоторого потепления отношений Москвы и Вашингтона в 1963 году. (Исключением был небольшой период в 1959-м, во время официального визита Никиты Хрущева в США).

В 1968-м, после советского вторжения в Чехословакию, «глушилки» заработали с новой силой. Затем «помехи в эфире» ослабли в 1975-м году, перед Совещанием в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Глушение» возобновилось в полную силу после ввода советских войск в Афганистан в 1979-м и продолжалось вплоть до горбачевской перестройки. Основанием для прекращения спецпомех стало специальное постановление ЦК КПСС в 1986-м.

«Голос Америки» оказался, наверное, единственной иностранной радиостанцией, чье имя полностью совпало с названием советской политической пьесы, в которой «дезавуировалась подрывная деятельность американского империализма против советского государства». Эта пьеса «Голос Америки» ставилась во многих театрах СССР. Автор, писатель и драматург Борис Лавренев, был даже удостоен за нее в 1950-м Сталинской премии.

На советские годы приходился и пик популярности радиопередач «Голоса Америки». В начале 1980-х ежедневная аудитория русскоязычной радиостанции составляла 14 миллионов человек. Разумеется, людей интересовала не только политика. Треть сетки вещания занимали тогда программы, посвященные научной, культурной, музыкальной, спортивной и религиозной тематике. В начале 21-го века русскоязычный «Голос Америки» начал осваивать работу в телевизионном формате. В 2005-2007 годах, наряду с выпуском еженедельной телепрограммы «Окно в мир», по будням по спутниковому телеканалу выходила в эфир получасовая программа новостей «Объектив».

А с октября 2014-го в эфир начал выходить совместный проект Русской службы «Голоса Америки» и Радио Свобода «Настоящее время» (Current Time). Еще через два года – в октябре 2016-м началось ежедневное часовое спутниковое телевещание. Новая телепрограмма «Настоящее время. Америка» (Current Time. America) выходит из вашингтонской и нью-йоркской студии «Голоса Америки», а съемочные группы работают также в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Майами, Далласе и других городах Соединенных Штатов.

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