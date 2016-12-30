Из Сирии поступили сообщения о нарушениях перемирия

ВАШИНГТОН – Из Сирии поступили сообщения о столкновениях спустя менее двух часов после начала перемирия на всей территории страны, стартовавшего с полуночи по местному времени.

Соглашение распространяется на сирийскую армию и повстанческие силы, но не на исламистские группировки, как и ранее заключенные договоренности о прекращении боевых действий.

Базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека заявил в пятницу, что повстанцы нарушили перемирие, захватив территорию в провинции Хама.

Однако официальный представитель повстанческой организации «Джаиш аль-Наср» Мохаммед Рашид заявил Reuters, что перемирие нарушили правительственные силы, обстрелявшие несколько районов в провинции Идлиб, которая граничит с Хамой.

Тем не менее в целом прекращение огня, похоже, действует.

Россия, поддерживающая сирийского президента Башара Асада, и Турция, поддерживающая повстанцев, обещали выступить гарантами перемирия, которое было заключено после того, как Турция, Сирия и Россия на прошлой неделе сообщили, что готовы обсудить мирное соглашение, чтобы положить конец растянувшейся почти на шесть лет войне.

Как ожидается, после начала перемирия будут возобновлены мирные переговоры, которые пройдут в следующем месяце в Казахстане.

Российский президент Владимир Путин назвал перемирие «хрупким», однако подчеркнул, что его поддержали сирийское правительство и основные силы вооруженной оппозиции.

Пока многое еще не известно об объявленном в четверг сирийским режимом и президентом Путиным режиме прекращения огня. Москва утверждает, что новое перемирие, может проложить путь к переговорам под эгидой России по урегулированию пятилетней войны.

Тем не менее, по словам западных дипломатов, не задействованных в соглашении, участие в процессе Турции придает заявлениям о прекращении огня существенный вес. Блокируя поставки оружия мятежным ополченцам, Анкара может сделать многое, чтобы помешать их действиям по нарушению соглашения о перемирии.

Главная оппозиционная группировка в Сирии – «Национальная коалиция» заявила, что будет соблюдать перемирие, но предупредила, что немедленно отреагирует на нарушения прекращения огня.

Группы, соблюдающие соглашение

Российские официальные лица обнародовали список повстанческих групп, на данный момент подписавших сделку о прекращении огня. В него вошли «Файлак аль-Шам», «Ахрар аль-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Тувар Ахль аль-Шам», «Джейш аль-моджахед», «Джейш Идлиб» и «Аль-Джабхат аль-Шамия». Данное ими судя по всему соглашение является свидетельством турецкого влияния.

«Большая разница здесь в роли Турции», – говорит один из базирующихся в Анкаре западных дипломатов.

Он и другие дипломаты считают, что нынешние действия являются частью плана Москвы, Анкары и Тегерана по прекращению войны на взаимовыгодных условиях, в результате чего, Сирия, по сути дела, окажется поделенной на отдельные зоны влияния, хотя российские чиновники, выступая в четверг, настаивали на том, что подобного разделения не будет.

Именно соглашение между Россией и Турцией открыло путь для окончательной эвакуации боевиков и гражданских лиц из Восточного Алеппо ранее в этом месяце.

Москва и Анкара также приняли несколько договоренностей о прекращении огня, которые потерпели неудачу. Тем не менее последнее из них позволило завершить эвакуацию десятков тысяч людей из восточных районов города.

У Ирана и России есть общий интерес – обеспечение выживания режима Башара Асада, долгосрочного союзника Москвы и Тегерана.

Для Турции, свержение президента Асада играет второстепенную роль, так как ее основные усилия направлены на предотвращение появления курдского государства на севере Сирии, само существование которого, по опасениям турков, будет поощрять курдских сепаратистов в самой Турции.

Географические соображения

Соглашение предусматривает прекращение всех вооруженных атак, включая авиаудары. Ни одна из сторон – в том числе силы сирийского режима – не имеют право на попытку территориальных завоеваний.

«Группировки, которые Совет безопасности ООН объявил террористическими организациями исключены из этого соглашения», – заявил МИД Турции, добавив, что Турция и Россия будет выступать в качестве гарантов соблюдения прекращением огня.

Сделка, по сути, исключает ИГИЛ и связанную с «Аль-Кайдой» террористическую группировку Джабхат Фатех аль-Шам, ранее известную как «Фронт Ан-Нусра».