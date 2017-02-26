Автомобиль врезался в праздничную толпу в Новом Орлеане

По меньшей мере 21 человек получил ранения в субботу вечером - после того, как автомобиль въехал в толпу, наблюдающую за праздничным шествием в Новом Орлеане, штат Луизиана. Глава местной полиции Майкл Харрисон сообщил, что подозреваемый - водитель пикапа - был за рулем в крайне нетрезвом состоянии, и врезался в две машины, перед тем, как протаранил толпу. По словам Харрисона, нет свидетельств того, что речь идет о террористической атаке.

Инцидент произошел во время одного из мероприятий, предшествующих карнавалу Марди-Гра, который запланирован на вторник.