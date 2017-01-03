В Ватикане открылся «Макдональдс»

Фаст-фуд пришел в Ватикан – в здании, расположенном в нескольких метрах от Святейшего Престола, открылась закусочная «Макдональдс», вызвав крайне неоднозначную реакцию.

Новая точка быстрого питания будет работать семь дней в неделю с 6:30 утра до 11 часов вечера. Ее открыли, несмотря на жалобы кардиналов и местных жителей. Как сообщается, Ватикан будет получить ежемесячную арендную плату в размере 31158 долларов от международной франшизы.

Это уже не первый «Макдональдс» вблизи католической святыни, однако первый в принадлежащем Ватикану здании, в котором проживают несколько высокопоставленных кардиналов. Один из них – Герхард Людвиг Миллер – является префектом Конгрегации доктрины веры – службы Ватикана, несущей ответственность за соблюдение католического вероучения.

По информации итальянской газеты La Repubblica, один из кардиналов назвал новый «МакВатикан» «чудовищным» и «извращением (облика) наших мест».

«Он не имеет ничего общего с римскими кулинарными традициями и не дает гарантий заботы о здоровье его посетителей», – цитирует источник La Repubblica. По словам недовольного кардинала, «МакВатикан» «предлагает пищу, к которой он бы никогда не притронулся».

Еще один сетевой ресторан Hard Rock Cafe недавно открылся на улице, которая ведет прямо к Базилике Св. Петра.