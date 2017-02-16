Kонференция в Брюсселе и поиски диалога с Россией

Глава Пентагона Джим Мэттис отказался отвечать на заявление министра обороны Сергея Шойгу о бесперспективности разговора с Россией с позиции силы. «Мне совершенно нет необходимости отвечать на российское заявление», – отметил Мэттис и добавил, что НАТО всегда будет выступать за сохранение военной силы и защиту демократических стран и свобод. Заявление было сделано на полях проходящей в столице Бельгии конференции министров обороны стран-членов НАТО.

На конференции в Брюсселе ее участники вновь подчеркнули, что 2014 год привнес в мир новую реальность. Аннексировав Крым, Россия силой изменила границы своего суверенного соседа, а у границ Турции, тоже входящей в НАТО, появилась новая угроза: ИГИЛ. В результате, отметил министр обороны США Джим Мэттис, страны НАТО столкнулись с угрозами на нескольких фронтах. К сожалению, одним из компонентов этой, по выражению Мэттиса, «дуги нестабильности» стала политика России. Как отметил глава Пентагона, Соединенные Штаты открыты для восстановления сотрудничества с Россией, но намерены вести переговоры с Москвой, как было сказано, «с позиции силы».

«Мы намерены вовлечь Россию в политический процесс, так как сейчас мы не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне

«Мы намерены вовлечь Россию в политический процесс, так как сейчас мы не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне. Но наши политические лидеры постараются найти точки соприкосновения и способы добиться того, чтобы Россия выполняла свои обязательства и вернулась к своего рода партнерству с НАТО», – заявил Джим Мэттис.

Глава Пентагона считает, что НАТО должно адаптироваться к меняющейся ситуации в сфере безопасности. По мнению нового руководства США, если Москва будет продолжать агрессивно нарушать международные нормы, Запад оставляет за собой право защищаться.

Джеймс Ставридис, бывший командующий Объединенными войсками НАТО в Европе, отмечает:

«В первую очередь, Соединенные Штаты должны заверить наших союзников по НАТО в том, что мы реально готовы защитить их в случае военного вторжения России на их территорию. Это означает: большую ротацию боевых подразделений, больше воздушного и морского патрулирования. И второе: мы должны использовать существующие международные организации, ООН в их числе, чтобы привлечь больше внимания к нарушениям международных законов со стороны России, включая вторжение в Украину и аннексию Крыма».

мы должны использовать существующие международные организации, ООН в их числе, чтобы привлечь больше внимания к нарушениям международных законов со стороны России, включая вторжение в Украину и аннексию Крыма

Результатом такого подхода стало решение США направить бронетанковые подразделения в страны Балтии, а также в Польшу, Румынию и Болгарию. Как было отмечено, в ближайшее время Соединенные Штаты, вместе с Великобританией, Канадой и Германией, возглавят усиленные оборонительные силы передового базирования в Польше и странах Балтии.

Кремль не замедлил категорично отреагировать на эти слова и действия руководства НАТО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал в среду, что Россия готова к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Однако попытки разговаривать с Москвой с позиции силы бесперспективны, подчеркнул Шойгу.

В любом случае, как отметил глава Пентагона, Запад стремится не к эскалации, а к нормализации отношений с Кремлем. Ближайшей возможностью для этого стала встреча в четверг в Баку начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США – Джозефом Данфордом. Как сообщило агентство Интерфакс, стороны договорились о совместных мерах по снижению напряженности и предотвращению рисков возникновения инцидентов. Кроме того, информирует Минобороны России, была достигнута договоренность о продолжении контактов.