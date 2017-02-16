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Kонференция в Брюсселе и поиски диалога с Россией

Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис

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Джим Мэттис: «НАТО всегда будет выступать за сохранение военной силы и защиту демократических стран и свобод»

Глава Пентагона Джим Мэттис отказался отвечать на заявление министра обороны Сергея Шойгу о бесперспективности разговора с Россией с позиции силы. «Мне совершенно нет необходимости отвечать на российское заявление», – отметил Мэттис и добавил, что НАТО всегда будет выступать за сохранение военной силы и защиту демократических стран и свобод. Заявление было сделано на полях проходящей в столице Бельгии конференции министров обороны стран-членов НАТО.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

На конференции в Брюсселе ее участники вновь подчеркнули, что 2014 год привнес в мир новую реальность. Аннексировав Крым, Россия силой изменила границы своего суверенного соседа, а у границ Турции, тоже входящей в НАТО, появилась новая угроза: ИГИЛ. В результате, отметил министр обороны США Джим Мэттис, страны НАТО столкнулись с угрозами на нескольких фронтах. К сожалению, одним из компонентов этой, по выражению Мэттиса, «дуги нестабильности» стала политика России. Как отметил глава Пентагона, Соединенные Штаты открыты для восстановления сотрудничества с Россией, но намерены вести переговоры с Москвой, как было сказано, «с позиции силы».

«Мы намерены вовлечь Россию в политический процесс, так как сейчас мы не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне

«Мы намерены вовлечь Россию в политический процесс, так как сейчас мы не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне. Но наши политические лидеры постараются найти точки соприкосновения и способы добиться того, чтобы Россия выполняла свои обязательства и вернулась к своего рода партнерству с НАТО», – заявил Джим Мэттис.

Глава Пентагона считает, что НАТО должно адаптироваться к меняющейся ситуации в сфере безопасности. По мнению нового руководства США, если Москва будет продолжать агрессивно нарушать международные нормы, Запад оставляет за собой право защищаться.

Джеймс Ставридис

Джеймс Ставридис

Джеймс Ставридис, бывший командующий Объединенными войсками НАТО в Европе, отмечает:

«В первую очередь, Соединенные Штаты должны заверить наших союзников по НАТО в том, что мы реально готовы защитить их в случае военного вторжения России на их территорию. Это означает: большую ротацию боевых подразделений, больше воздушного и морского патрулирования. И второе: мы должны использовать существующие международные организации, ООН в их числе, чтобы привлечь больше внимания к нарушениям международных законов со стороны России, включая вторжение в Украину и аннексию Крыма».

мы должны использовать существующие международные организации, ООН в их числе, чтобы привлечь больше внимания к нарушениям международных законов со стороны России, включая вторжение в Украину и аннексию Крыма

Результатом такого подхода стало решение США направить бронетанковые подразделения в страны Балтии, а также в Польшу, Румынию и Болгарию. Как было отмечено, в ближайшее время Соединенные Штаты, вместе с Великобританией, Канадой и Германией, возглавят усиленные оборонительные силы передового базирования в Польше и странах Балтии.

Кремль не замедлил категорично отреагировать на эти слова и действия руководства НАТО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал в среду, что Россия готова к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Однако попытки разговаривать с Москвой с позиции силы бесперспективны, подчеркнул Шойгу.

Джозеф Данфорд

Джозеф Данфорд

В любом случае, как отметил глава Пентагона, Запад стремится не к эскалации, а к нормализации отношений с Кремлем. Ближайшей возможностью для этого стала встреча в четверг в Баку начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США – Джозефом Данфордом. Как сообщило агентство Интерфакс, стороны договорились о совместных мерах по снижению напряженности и предотвращению рисков возникновения инцидентов. Кроме того, информирует Минобороны России, была достигнута договоренность о продолжении контактов.

Валерий Герасимов

Валерий Герасимов

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    Вадим Аленичев

    Журналист, репортер, обозреватель, продюсер; автор и ведущий программ на русскоязычном ТВ и радио; опубликовал более тысячи статей в различных американских изданиях; за свою работу удостоен награды Национальной академии телевизионных искусств США

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