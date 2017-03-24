США ужесточают визовые проверки

Государственный департамент обратился к американским посольствам и консульствам по всему миру с требованием определить группы соискателей визы в США, которые должны проходить дополнительную проверку при подаче заявления.

В серии директив внешнеполитическое ведомство США также инструктирует дипломатов США за рубежом обращать внимание на страницы соискателей виз в социальных сетях в случае возникновения подозрений в их связях с террористическими группировками или если они находятся на контролируемых ИГИЛ территориях.

Дипломатические телеграммы, подписанные госсекретарем Рексом Тиллерсоном, требуют от посольств создания рабочих групп по безопасности и разведке для определения критериев для выявления «определеных групп населения», которые заслуживают более пристального внимания до поездки в США.

Даже если лицо, подавшее на визу, отвечает всем требованиям США к иностранным гражданам, рассчитывающим на въезд в страну, но входит группу, идентифицированную в рамках работы по выявлению потенциально опасных групп, то его заявление может потребовать дополнительного изучения, что, в свою очередь, может привести к возможному отказу в выдаче визы.



Распоряжения Тиллерсона – это первый признак реализации плана «экстремальной проверки» иностранцев, въезжающих в Соединенные Штаты, обещанном президентом Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.

Четыре телеграммы были направлены в посольства США в период с 10 по 17 марта, и не содержат инстукций по выявлению конкретных лиц, которые могут потребовать дальнейшего скрининга по итогам выявления «определеных групп населения».

Этот первый пример того, как может выглядеть «экстремальная проверка» лиц, подавших на визу в США, при администрации Трампа.

Одна из первых директив Тиллерсона расширяла список вопросов к заявителю, включая вопросы о его местах работы, работодателях, адресах и истории путешествий на протяжении последних 15-ти лет, а также требовала предъявления всех адресов электронной почты и аккаунтов в социальных сетях, используемых в последние пять лет.

Эти вопросы были удалены из списка обязательных в следующем распоряжении – в ожидании утверждения списка другим федеральным агентством.

Об этих директивах первыми сообщило новостное агентство Reuters, и они незамедлительно подверглись критике со стороны правозащитных групп и других организаций, ранее обвинивших Трампа в дискриминации в отношении мусульман из-за его указа (ныне приостановленного решением суда), запрещавшего въезд в США жителям шести преимущественно мусульманских стран.

«Подобные меры могут стать официальным разрешением на дискриминацию по национальному происхождению и религии», – говорится в письме к Тиллерсону, направленном в минувший четверг правозащитной организаций Amnesty International.

«Они могут послужить предлогом для запрета на въезд лиц на основании их ненасильственных убеждений и выражений, – продолжает Amnesty International. – Проверки социальных сетей, а также требования о доступе паролям в социальных сетях на границах США имеют серьезные последствия для неприкосновенности частной жизни и свободы выражения».

Профессор Анил Кальхан, возглавляющий Международный комитет по правам человека в Ассоциации адвокатов Нью-Йорка, добавил, что директивы «без необходимости будут ухудшать задержку в обработке виз» и могут привести к необоснованному отказу в выдаче визы.

Критики призыва Трампа к «экстремальным проверкам», включая представителей агентств по делам беженцев и штатных сотрудников Госдепартамента, заявляют, что процесс оформления визы уже является детальным и жестким.

«У нас уже подготовлена база данных лиц, подозреваемых в терроризме; нам уже известны нарушители иммиграционных законов – по отдельной базе; у нас есть база данных для проверки криминального прошлого, по которой мы проверяем всех... Офицеры не просто верят на слово заявителям», – подчеркнул в интервью телеканалу CBS News профессор юридического факультета Корнельского университета, специалист по вопросам иммиграции Стивен Йейл-Лоер – «Их проверяют по всем этим базам данных, чтобы убедиться в том, что виза выдается конкретному человеку».

Отвечая на вопрос «Голоса Америки» о недавних директивах госсекретаря Тиллерсона, представитель Госдепартамента отказался от комментариев, сказав лишь, что агентство «незамедлительно приняло меры по дальнейшему укреплению наших и без того строгих процедур проверки и скрининга» после президентского указа о въезде в США от шестого марта, действие которого в настоящее время частично приостановлено федеральными судами.

В этой новости были использованы материалы корреспондента «Голоса Америки» в Государственном департаменте Синди Сейн.