Сенаторы-республиканцы призвали президента усилить давление на Москву

Группа сенаторов-республиканцев обратилась в четверг к президенту США с требованием «ужесточить» политику в отношении России. Напомним, что накануне еще одна группа влиятельных членов верхней палаты выступила с инициативой, которая может серьезно осложнить процесс отмены санкций против Москвы.

«Акт о пересмотре санкций в отношении России» (Russia Sanctions Review Act), представленный, в частности, сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Беном Кардиным, обязывает президента США заранее уведомить конгресс о планах по отмене санкций, введенных после аннексии Крыма и попыток Москвы вмешаться в ход избирательной кампании в США.

Законопроект предусматривает, что после объявления о возможной отмене санкций у сената есть 120 дней на то, чтобы рассмотреть и заблокировать решение Белого дома. В течении этого срока президент США не может принимать никаких решений, связанных с санкционным режимом.

Уже на следующий день девять сенаторов-республиканцев, включая Джона Корнина, считающимся вторым человеком в верхней палате Конгресса, Роба Портмана, Сюзан Коллинз и других, направили Дональду Трампу письмо. В обращении законодатели признают, что сотрудничество с Россией может быть «полезным» во многих областях, но, тем не менее, призывают к проведению «жесткой политики» во всех вопросах, касающихся «Украины, Сирии и кибербезопасности».

«Мы действительно должны искать взаимопонимания с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес, но не должны идти на сотрудничество, если это может нанести ущерб нашим фундаментальным интересам по защите наших союзников и продвижению наших ценностей», говорится в письме.

Сенаторы настаивают, что Соединные Штаты обязаны остановить «российскую агрессию в Украине», используя для этого уже существующие санкции и вводя новые жесткие экономические меры. Кроме этого, законодатели считают необходимым начать поставки Киеву «летального оружия».

Одновременно законодатели требуют от администрации «разработать ответ» на кибератаки, организованные Кремлем в ходе предвыборной кампаниии в Соединенных Штатах.

По мнению авторов письма, США также не имеют права заключать с Россией «любые соглашения о сотрудничестве» в Сирии до тех пор, пока Москва не прекратит поддержку режима президента Асада.