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Госсекретарь США поздравил Литву с Днем независимости

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил Литву с 99-й годовщиной независимости.

«Литва является стойким приверженцем демократии, свободного рынка и прав человека. Наша дружба с литовским народом основана на общей приверженности к этим ценностям, которые были продемонстрированы вкладом Литвы в международные усилия, направленные на борьбу с ИГИЛом и поддержании стабильности в Афганистане», - говорится в поздравлении.

В поздравлении Рекс Тиллерсон также отметил, что США и Литва будут и дальше укреплять партнерство в области безопасности в рамках НАТО.

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