США и Ирак расследуют гибель гражданского населения в Мосуле

Военные США анализируют более 700 видеозаписей, фиксирующих события 10-ти дней, когда осуществлялись авиаудары по Мосулу. Эксперты проверяют достоверность сообщений о гибели более 100 мирных жителей в Мосуле в результате авиаударов коалиционных сил по борьбе с «Исламским государством», заявил в понедельник представитель ВС США.

«Мы пытаемся разобраться в том, что действительно произошло», – сказал полковник Джон Томас, представитель Центрального командования США, которое контролирует проведение операций американских военных на Ближнем востоке. – «На сегодня это наша первоочередная задача в Мосуле».

Пентагон назвал ужасной трагедией гибель гражданского в Мосуле – городе на севере Ирака.

«Ни одна армия мира не относится настолько серьезно к жертвам среди гражданского населения, (как американская)», – заявил министр обороны США Джим Мэттис в понедельник. – «Мы делаем все от нас зависящее - все, что в человеческих силах, – чтобы уменьшить жертвы или причинение вреда невинным людям. Мы не можем сказать то же самое о нашем противнике».

По сообщению Пентагона, согласно первоначальной проверке, авиация коалиционных сил действительно наносила удары 17 марта по местности, которая соответствует информации в сообщениях о связи бомбардировок с гибелью мирных жителей в западном районе Мосула.

«Мы знаем, что проводили бомбардировку в непосредственной близости», – заявил Томас, добавив, что некоторые бомбы были сброшены на расстоянии всего десяти метров от места, где, по сообщениям, погибли гражданские лица.

Однако, по словам полковника, ВС США полностью способны нанести удар по определенному зданию, не затронув при этом ничего поблизости.

Он отметил, что эксперты, которые анализируют ситуацию, в ходе просмотра видеозаписей надеются прояснить ситуацию с вторичными взрывами, в осуществлении которых некоторые СМИ обвиняют «Исламское государство».

Иракские военные подвергли сомнению сообщения о том, что ВВС США ответственны за гибель людей 17 марта. Они предоставили новые свидетельства того, что боевики «ИГ» заложили на месте гибели взрывные устройства.

«Под все стены (здания) были заложены бомбы, и (в самом здании) нет отверстия или других признаков попадания авиаудара», – сообщил представитель Объединенного командования иракской армии.

Иракские военные при поддержке ВС США пытаются вернуть контроль над западными районами Мосула, находящимися под контролем «Исламского государства», которое захватило город в середине 2014-го года.

«Иракские силы безопасности добились значительного прогресса, однако битва за Мосул – очень тяжелая. Ситуация осложнена тем, что противник действует среди гражданского населения», – говорится в заявлении генерала Джозефа Вотела, который возглавляет Центральное командование ВС США.

По некоторым оценкам, более полумиллиона мирных жителей остаются в районах Мосула, подконтрольных «Исламскому государству». По мере наступления иракской армии, «ИГ» использует гражданское население в качестве живого щита.

Гражданские лица, представители гуманитарных и мониторинговых организаций предупреждают о возможном росте жертв среди мирного населения из-за возросшей необходимости в нанесении воздушных и артиллерийских ударов.