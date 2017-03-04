США изучают возможность разделения семей нелегальных иммигрантов

Министерство внутренней безопасности США изучает возможность разделять женщин и детей, незаконно проникших на территорию Соединенных Штатов. Одна из целей этого предложения – чтобы женщины не пытались попасть в США в сопровождении детей.

Если это предложение будет принято, власти США смогут содержать задержанных совершеннолетних нелегальных мигрантов под стражей, пока те пытаются оспорить решение о своей депортации в суде. Дети таких мигрантов будут передаваться сперва под опеку Министерства здравоохранения США, а потом – родственникам, имеющим право на жительство в Соединенных Штатах, либо опекуну, назначенному государством.

Ныне семьи нелегальных иммигрантов с детьми быстро получают свободу, им разрешают оставаться в США до тех пор, пока проходят необходимые юридические процедуры. В период с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года в США были задержаны более 51 тыс детей и их родителей, что почти вдвое больше, чем за тот же период годом раньше. Республиканцы в Конгрессе заявляли, что женщины соглашаются рисковать жизнями своих детей при переходе через границу, поскольку им не грозит заключение и они получают право годами жить в США в ожидании рассмотрения их дела.

Администрация США также сообщила, что мораторий президента Дональда Трампа на прием на работу федеральных служащих – соответствующий указ был подписан 23 января - не распространяется на судей иммиграционных судов. Ныне иммиграционные суды не справляются с нагрузками, ожидают рассмотрения более полумиллиона дел нелегальных иммигрантов.