США депортировали в Москву русского шпиона

Российский банкир, осужденный в США за участие в шпионской сети, действовавшей из Нью Йорка, депортиpован в Москву, сообщили в среду американские правоохранительные органы.

«42-летний Евгений Буряков в сопровождении офицеров иммиграционной службы США отправлен в Россию на борту коммерческого рейса и передан в руки российских властей», говорится в заявлении Службы иммиграции и таможенного контроля США.

Буряков и еще двое неназванных людей были арестованы в январе 2015 года и обвинены американской прокуратурой в работе на российскую разведку. Их целью был экономический шпионаж, включая сбор информации о санкциях против России со стороны США, а также вербовка жителей Нью Йорка для сбора разведывательной информации.

В мае 2016 года Буряков, который работал в Российском государственном Внешэкономбанке, был признан виновным в шпионаже в пользу России.

В срок заключения Бурякову были засчитаны 16 месяцев, которые он уже провел под стражей.