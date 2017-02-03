Белый дом предупредил, что израильские поселения не способствуют мирному процессу

Белый дом предупредил Израиль, что строительство новых поселений не способствует продвижению мирных усилий, тем самым переключившись на более жесткую риторику в отношении политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

При этом в Белом доме четко дали понять, что администрация Трампа «не заняла официальной позиции по вопросу строительства поселений», в отличие от предыдущих администраций, называвших поселения незаконными.

Ранее многие считали, что Трамп с пониманием относится к строительству поселений. Незадолго до вступления в должность он резко раскритиковал администрацию Барака Обамы за то, что она позволила Совету Безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую израильские поселения.

Однако в четверг Белый дом заявил: «Хотя мы не считаем, что существование поселений является препятствием на пути к миру, строительство новых поселений или расширение существующих за пределы их нынешних границ, возможно, не способствует достижению цели».

Как сообщили в Белом доме, Трамп обсудит этот вопрос с Нетаньяху, когда тот приедет в Вашингтон позже в этом месяце.