Госдепартамент дал указания о более тщательных визовых проверках

Посольствам и консульствам поручено выявлять категории заявителей, требующих дополнительной проверки
Госдепартамент США попросил американские посольства и консульства по всему миру выявлять категории лиц, которые должны подвергаться особо тщательным проверкам при подаче документов на визу.
Дипломатическим миссиям также предписывается просматривать аккаунты в соцсетях заявителей, которых подозревают в связи с террористами или посещении районов, находящихся под контролем «Исламского государства».
В дипломатических телеграммах, разосланных госсекретарем Рексом Тиллерсоном, посольствам поручено собрать рабочие группы по безопасности и разведке, чтобы выработать «список критериев, позволяющих выявить категории заявителей, требующих особо тщательной проверки».
Даже если в остальном заявитель удовлетворяет визовым требованиям, лица, соответствующие этим критериям, будут подвергаться дополнительным проверкам и могут получить отказ в визе.
Согласно четырем телеграммам, разосланным в период с 10 по 17 марта, теперь сотрудники посольств должны будут проверять более широкий круг заявителей, чтобы определить, представляют ли они угрозу для безопасности США.
Новые инструкции, о которых первым сообщило агентство Reuters, тут же вызвали критику со стороны правозащитных организаций и людей, обвиняющих президента Дональда Трампа в дискриминации в отношении мусульман.
Организация Amnesty International в четверг призвала Госдепартамент обнародовать текст руководства.
«Эти меры могут санкционировать дискриминацию по национальному и религиозному признакам», – заявила организация в письме к Тиллерсону.
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