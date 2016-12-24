Совбез ООН одобрил резолюцию, запрещающую Израилю строить поселения на палестинских территориях

Организация Объединенных Наций в пятницу провела голосование по резолюции, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Соединенные Штаты воздержались от голосования, вместо того, чтобы использовать свое право вето, как делала это администрация Обамы в прошлом.

Это первая резолюция по Ближнему Востоку, принятая Советом Безопасности за последние восемь лет. Когда были объявлены результаты голосования - 14 голосов «за» из 15 членов Совета - прозвучали аплодисменты.

В резолюции содержится призыв к Израилю «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по созданию поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Посол Израиля в ООН назвал резолюцию «позором», подчеркнув, что Израиль ожидал поддержки со стороны Соединенных Штатов, оказываемой ему ранее.

Голосование было назначено по просьбе четырех стран - Венесуэлы, Сенегала, Новой Зеландии и Малайзии. Египет первым выступил с таким предложением, однако отозвал свою просьбу после телефонной беседы между президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси и избранным президентом США Дональдом Трампом.

У уходящей администрации Обамы достаточно прохладные отношения с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, несмотря на последовательное вето США по резолюциям против израильских поселений. Администрация Трампа, как ожидается, наладит прочные отношения с нынешним израильским правительством.