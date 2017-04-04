США отказались финансировать Фонд ООН в области народонаселения

США прекращают финансирование Фонда ООН в области народонаселения, деятельность которого сосредоточена на вопросах планирования семьи и охраны здоровья матери и ребенка в более 150 странах.

Об этом сообщили в Госдепартаменте.

В письме председателю комитета Сената по международным отношениям Бобу Коркеру Госдепартамент сообщил, что финансирование прекращается в связи с тем, что фонд «поддерживает или участвует в управлении программы принудительных абортов или добровольной стерилизации».

Прекращению финансирования предшествовала инициатива Трампа урезать средства, выделяемые на работу дипломатов и иностранную помощь, на 28 процентов. Президент в частности предложил сократить финансирование ООН и ее учреждений. Объемы этого сокращения не указывались.