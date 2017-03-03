Комитет Палаты представителей выделил $150 млн на военную помощь Украине

Комитет Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям одобрил итоговую версию оборонного бюджета на этот год, которая предусматривает выделение военной помощи Украине в размере 150 миллионов долларов.

Теперь законопроект об оборонном бюджете на общую сумму 577,9 миллиарда долларов будет направлен на рассмотрение всей Палаты представителей, где, как ожидается, его обсудят на следующей неделе.

Текущий финансовый год заканчивается 30 сентября.

Пакет помощи Украине предусматривает выделение средств на военную подготовку, технику, летальные вооружения оборонительного характера, логистическую поддержку и другие нужды украинских вооруженных сил, которые по-прежнему борются с сепаратистским движением на востоке страны.

Однако данные средства не могут быть использованы «с целью приобретения или передачи переносных зенитных ракетных комплексов».

Конфликт в восточной Украине, начавшийся в 2014 году, уже унес более 9800 жизней.