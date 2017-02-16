Соединенные Штаты поддерживают укрепление оборонного потенциала Украины

КИЕВ – Соединенные Штаты по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и укрепление потенциала Вооруженных сил страны. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам переговоров в Пентагоне 15 февраля между заместителем министра обороны США Робертом Уорком (Robert Work) и украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.

«Роберт Уорк подчеркнул, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и укрепление потенциала Вооруженных сил Украины. Кроме того, он призвал Украину сохранять приверженность осуществлению реформ, которые сделают их оборонную сферу более эффективной и действенной», – отмечается в пресс-релизе на сайте американского оборонного ведомства.

Участники переговоров обсудили ситуацию, в которой оказалась Украина, – «недавнюю эскалацию насилия со стороны объединенных российско-сепаратистских сил на востоке страны».

Также внимание в ходе переговоров заместителя главы Пентагона и министра иностранных дел Украины было уделено «усилиям и оказанию помощи» в сфере безопасности для улучшения «внутренних оборонных возможностей Украины и профессионализации вооруженных сил».

Во время выступления на VIII Украинско-американском диалоге по вопросам безопасности, который проходил 15 февраля в здании Библиотеки Конгресса, Павел Климкин указал на «необходимость деоккупации Крыма и полного восстановления территориальной целостности Украины».

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что мир в Донбассе может быть восстановлен «только тогда, когда Россия выполнит свои обязательства в соответствии с "Минскими договоренностями"».

«Это, прежде всего, касается режима прекращения огня, допуска международных наблюдателей, которые будут иметь все возможности проводить мониторинг и верификацию, отвод вооружений и освобождение заложников», – сказал министр Павел Климкин.

Президент России о действиях Украины

Вместе с тем, по словам президента России Владимира Путина, украинская власть не готова мирным путем добиваться деэскалации конфликта в Донбассе.

Было достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных «Минскими договоренностями», до 20 февраля

«Мы видим и серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна – сорвать «Минские соглашения». Сегодняшние власти в Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение», – отметил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности 16 февраля.

Напомним, что 15 февраля спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик сообщил о договоренности, достигнутой в ходе заседания в Минске.

«Сегодня особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также вопросам защиты гражданского населения и жизненно важных объектов инфраструктуры, в частности, путем создания так называемых зон безопасности вокруг них. Было достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных «Минскими договоренностями», до 20 февраля», – сказал Мартин Сайдик, сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Вместе с тем, по мнению ряда украинских экспертов, сотрудничество с НАТО и укрепление обороноспособности страны способствует отражению российской агрессии на востоке, и позволяет уверенно вести переговоры в сфере возвращения контроля над аннексированными и оккупированными территориями.

Неслучайный интерес к «украинскому вопросу»

По мнению политического обозревателя, общественного деятеля Александра Кочеткова, сепаратисты в Донбассе действуют только в рамках целей и задач, поставленных им из Кремля.

«Не существует никакой свободы воли электрона, точно также не существует никакой свободы воли у российско-террористических войск в Донбассе, поскольку все ключевые командные позиции в этих боевых подразделениях занимают российские офицеры, которые формально отправлены в отпуск, но по факту это боевые подразделения являются частью российской армии и никакой самодеятельности в них быть не может.

Возвращение этой темы говорит о том, что для предстоящих торгов с новой администрацией Белого дома в Кремле в первую очередь выбрали тему Украины как наиболее удобную, которая позволяет получить определенные преференции по вопросу снятия санкций

Даже если какая-то мелкая самодеятельность проявилась бы со стороны сепаратистов, она немедленно была прекращена, поскольку подвоз боеприпасов происходит только из России», – говорит Александр Кочетков корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Александр Кочетков считает, что «украинский вопрос», эскалация конфликта в Донбассе в заявлениях Кремля и российской прессы в последние время появились неслучайно.

«До некоторых пор темы, связанные с Украиной в российских средствах массовой информации, по интенсивности уступали лишь новостям о Сирии и выборам в Соединенных Штатах, а сейчас опять вернулись на первое место. Ничего случайного в России – авторитарной стране, – не бывает. Возвращение этой темы говорит о том, что для предстоящих торгов с новой администрацией Белого дома в Кремле в первую очередь выбрали тему Украины как наиболее удобную, которая позволяет получить определенные преференции по вопросу снятия санкций», – подчеркивает Александр Кочетков.

Александр Кочетков говорит о том, что в заявлении президента России в ходе заседания коллегии ФСБ прозвучали «явно новые интонации» не только в адрес Украины.

«О том, что Украина начинает якобы диверсионную войну и на территории России, – это явно новое и адресовано это как раз напрямую президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Дональд Трамп известен своим желанием бороться с мировым терроризмом и сейчас Кремль пытается активно вписать Украину в число якобы террористических государств, с которыми Кремль якобы борется. Это похоже на попытку навязать Соединенным Штатам концепцию, что Украина относится к террористическим государствам», – утверждает Александр Кочетков.

Эксперт считает, что Украина не располагает ни возможностями, ни целями для таких действий, а последние случаи, связанные с гибелью лидеров террористических организаций Донбасса, в том числе, и на территории России – дело рук российских спецслужб.

Украина в фокусе сотрудничества с НАТО

По мнению политолога Олега Пономаря, сотрудничество с НАТО усиливает позиции Украины в переговорном «минском процессе».

Спустя два года после новой фазы сотрудничества с НАТО, украинская армия стала сильнее – это объективная оценка, и мы можем диктовать условия о том, что «Минск-2» нужно выполнять, как написано – проводить выборы в Донбассе только после того, как оттуда будут выведены российские войска и будет осуществлена полная передача контроля над границей

«Тема диалога в «Минском процессе» и усиление Украины, учитывая помощь западных партнеров, тесно переплетены между собой: чем сильнее становится украинская армия, тем сильнее позиции официального Киева на переговорах по «Минским соглашениям».

Спустя два года после новой фазы сотрудничества с НАТО, украинская армия стала сильнее – это объективная оценка, и мы можем диктовать условия о том, что «Минск-2» нужно выполнять, как написано – проводить выборы в Донбассе только после того, как оттуда будут выведены российские войска и будет осуществлена полная передача контроля над границей. Владимир Путин «Минск-2» хочет трактовать по-своему: провести выборы до передачи контроля над границей и вывода российских войск», – говорит Олег Пономарь корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Олег Пономарь подчеркивает, что сотрудничество с Соединенными Штатами, и странами Альянса в оборонной и военно-промышленной сфере влияет на динамику реформ в других секторах экономики и социальной жизни Украины.

«Активизация действий в ВПК – это как локомотив для экономики: мы развиваем военно-промышленное сотрудничество с такими развитыми странами как Великобритания, США, Польша, Турция и Литва и запускаем преобразования в других секторах, активно боремся с коррупцией. Необходимо помнить, что НАТО – это военно-политическая организация, которая помогает нам проводить реформы», – говорит Олег Пономарь.

Олег Пономарь отмечает, что внешнеполитическое сотрудничество с Украиной остается в сфере интересов мировых лидеров, и об этом свидетельствует повестка дня Мюнхенской конференции по безопасности.

«Ожидается, что в рамках 53-й Мюнхенской конференции завтра-послезавтра президент Украины проведет три важных встречи: с вице-президентом США, генсеком НАТО и президентом Польши. Несомненно, эти переговоры пройдут в контексте укрепления мировой безопасности и поддержки Украины, украинской территориальной целостности и суверенитета», – подчеркивает Олег Пономарь.