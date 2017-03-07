Главы генштабов США, Турции и России провели встречу в Анталье с целью координации борьбы против ИГ

Соединенные Штаты, по видимости, решили заручиться поддержкой курдских Отрядов народной самообороны в кампании, нацеленной на вытеснение группировки «Исламское государство» из сирийского города Ракка, что противоречит целям Турции, заявил во вторник высокопоставленный представитель турецких властей.

Тем временем премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция, США и Россия должны полностью координировать свои действия, чтобы очистить территорию Сирии от террористических группировок. Главы генштабов трех стран вели работу в целях предотвращения столкновений между различными сторонами.

Представитель турецких властей выступил в тот момент, когда глава вооруженных сил Турции встречался с российским и американским коллегами в турецкой провинции Анталья, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. По словам чиновника, результаты встречи «могут изменить всю картину».

«На данный момент мы не уверены, но, судя по всему, США могут провести эту операцию совместно с ОНС, а не с Турцией. И в то же время США предоставляют оружие ОНС», – сказал он.

«Если эта операция будет проводится таким образом, это повлечет за собой последствия для турецко-американских отношений. Потому что ОНС – террористическая организация, о чем мы заявляем на всех платформах», – добавил источник.

Анкара пытается заставить США изменить стратегию борьбы с «Исламским государством» в Сирии, отказавшись от сотрудничества с курдскими силами ОНС и вместо этого положившись на поддержку Свободной сирийской армии.

Турция считает ОНС и политическое крыло организации, партию «Демократический союз», ответвлениями Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет повстанческую деятельность против турецкого правительства.

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым в свою очередь выразил сожаление по поводу того, что некоторые из союзников Турции выбирают ОНС в союзники по борьбе с «Исламским государством» в Сирии.