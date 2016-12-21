Эрдоган выразил уверенность в том, что убийца российского посла связан с Гюленом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за убийством российского посла в Анкаре «несомненно» стоит последователь мусульманского проповедника Фетхуллы Гюлена.

«Нет нужды скрывать тот факт, что он был членом FETO», – сказал Эрдоган на пресс-конференции, использовав аббревиатуру, которой турецкие власти предпочитают пользоваться в отношении движения последователей Гюлена.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее на этой неделе сказал в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри, что Турция подозревает, что убийца посла был связан с Гюленом, который проживает в США и подозревается в причастности к июльской попытке государственного переворота в Турции.

Однако в среду турецкий президент впервые публично озвучил эту версию.

Сам Гюлен ранее на этой неделе осудил убийство российского посла, а Соединенные Штаты назвали «абсолютно нелепыми» предположения о причастности проповедника к нападению, поскольку он находится в США.