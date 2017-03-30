Турция видит политические мотивы в аресте в США видного банкира

Арест в США высокопоставленного турецкого банкира, которого обвиняют в причастности к многолетней схеме, направленной на нарушение санкций против Ирана, является «абсолютно политическим» шагом, заявил в четверг министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Генерального директора банка Halkbank Мехмета Хакана Атиллу обвиняют в сговоре с торговцем золотом Резой Заррабом – обладателем турецкого и иранского гражданства, в отношении которого уже проводится судебное разбирательство.

Боздаг заявил, что нет никаких улик, позволяющих инкриминировать что-то Заррабу или Турции.

Арест Атиллы «направлен на очернение турецкого государства, правительства и президента», – заявил Боздаг.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американские власти руководствуются «скрытыми мотивами», преследуя Зарраба, который был арестован в марте 2016 года в Майами.