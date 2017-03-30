Турция видит политические мотивы в аресте в США видного банкира

Американские власти обвиняют банкира в причастности к нарушениям санкций против Ирана
Арест в США высокопоставленного турецкого банкира, которого обвиняют в причастности к многолетней схеме, направленной на нарушение санкций против Ирана, является «абсолютно политическим» шагом, заявил в четверг министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Генерального директора банка Halkbank Мехмета Хакана Атиллу обвиняют в сговоре с торговцем золотом Резой Заррабом – обладателем турецкого и иранского гражданства, в отношении которого уже проводится судебное разбирательство.
Боздаг заявил, что нет никаких улик, позволяющих инкриминировать что-то Заррабу или Турции.
Арест Атиллы «направлен на очернение турецкого государства, правительства и президента», – заявил Боздаг.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американские власти руководствуются «скрытыми мотивами», преследуя Зарраба, который был арестован в марте 2016 года в Майами.
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