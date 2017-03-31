Трамп призвал «дать отпор» консерваторам

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на республиканцев-консерваторов, которые способствовали провалу его плана в сфере здравоохранения, и тем самым усилил разногласия внутри собственной партии.

Трамп пригрозил попытаться помешать членам «Кокуса свободы» – консервативного блока в Палате представителей – победить на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, если они продолжат препятствовать реализации его политической программы.

«"Кокус свободы" испортит всю республиканскую программу, если он не встанет на нашу сторону, и как можно скорее. Мы должны дать отпор им и демократам в 2018 году!» – написал Трамп в своем «Твиттере» в четверг утром.

Консерваторы выступили с ответной критикой.

«Большинство людей не любят, когда их запугивают», – сказал член Палаты представителей Джастин Амаш, сравнив поведение Трампа с действиями ребенка, который хочет во что бы то ни стало «добиться своего».