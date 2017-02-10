Администрация Трампа заверила Федерику Могерини, что США будут соблюдать условия ядерной сделки с Ираном

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в пятницу, что во время встреч с представителями администрации Дональда Трампа ее заверили в том, что Соединенные Штаты намерены реализовать в полном объеме ядерную сделку с Ираном.

По словам Могерини, главной целью ее визита в Вашингтон являлось обсуждение реализации соглашения 2015-года между Ираном и пятью ведущими мировыми державами, в рамках которой с Тегерана были сняты санкции в обмен на свертывание иранской военной ядерной программы.

Как подчеркнула Могерини, крайне важно, чтобы сделка с Ираном оставалось международным соглашением. Ее визит в Вашингтон также показывает озабоченность, возникшую у других стран – в частности, России и Китая – в связи с тем, что администрация Трампа может отказаться от этого международного с оглашения.

«Я была заверена – тем, что я услышала на совещаниях – в намерении придерживаться полной реализации соглашения», - сообщила Могерина журналистам на следующий день после переговоров в Белом доме и Госдепартаменте.

Она отметила, что администрация Трампа дала понять, что еще не выбрала нового американского посла в ЕС и не приняла решения в вопросе прерванных США торговых переговоров с Европой. В рамках давней традиции, все 28 членов Европейского союза должны одобрить выбор посла США.

Федерика Могерини сообщила, что стороны также обсудили аспекты отношений с Россией, и представители администрации Трампа согласились с тем, что Москва должна выполнять условия соглашения от 2015-го года, достигнутого в Минске между Украиной, Россией, Германией и Францией. Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении Минских договоренностей, а Москва, в свою очередь, обвиняла в этом же Киев.

«Мы едины во мнении о необходимости всесторонней имплементации Минских соглашений, и что санкции в отношении России связаны с полным выполнением этих договоренностей», – подчеркнула Могерини.

Республиканцы и демократы в Конгрессе, а также союзники США выражают обеспокоенность тем, что Трамп может занять слишком примирительную позицию в отношениях с Москвой, – в том числе сняв санкции, введенные при президенте Обаме, затрагивающие энергетический, финансовый и оборонный секторы России.

Глава европейской дипломатии встретилась с советником по национальной безопасности Майклом Флинном, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и зятем Трампа, занимающим должность его советника – Джаредом Кушнером.Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в пятницу, что во время встреч с представителями администрации Дональда Трампа ее заверили в том, что Соединенные Штаты намерены реализовать в полном объеме ядерную сделку с Ираном.

По словам Могерини, главной целью ее визита в Вашингтон являлось обсуждение реализации соглашения 2015-года между Ираном и пятью ведущими мировыми державами, в рамках которой с Тегерана были сняты санкции в обмен на свертывание иранской военной ядерной программы.

Как подчеркнула Могерини, крайне важно, чтобы сделка с Ираном оставалось международным соглашением. Ее визит в Вашингтон также показывает озабоченность, возникшую у других стран – в частности, России и Китая – в связи с тем, что администрация Трампа может отказаться от этого международного с оглашения.

«Я была заверена – тем, что я услышала на совещаниях – в намерении придерживаться полной реализации соглашения», - сообщила Могерина журналистам на следующий день после переговоров в Белом доме и Госдепартаменте.

Она отметила, что администрация Трампа дала понять, что еще не выбрала нового американского посла в ЕС и не приняла решения в вопросе прерванных США торговых переговоров с Европой. В рамках давней традиции, все 28 членов Европейского союза должны одобрить выбор посла США.

Федерика Могерини сообщила, что стороны также обсудили аспекты отношений с Россией, и представители администрации Трампа согласились с тем, что Москва должна выполнять условия соглашения от 2015-го года, достигнутого в Минске между Украиной, Россией, Германией и Францией. Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении Минских договоренностей, а Москва, в свою очередь, обвиняла в этом же Киев.

«Мы едины во мнении о необходимости всесторонней имплементации Минских соглашений, и что санкции в отношении России связаны с полным выполнением этих договоренностей», – подчеркнула Могерини.

Республиканцы и демократы в Конгрессе, а также союзники США выражают обеспокоенность тем, что Трамп может занять слишком примирительную позицию в отношениях с Москвой, – в том числе сняв санкции, введенные при президенте Обаме, затрагивающие энергетический, финансовый и оборонный секторы России.

Глава европейской дипломатии встретилась с советником по национальной безопасности Майклом Флинном, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и зятем Трампа, занимающим должность его советника – Джаредом Кушнером.