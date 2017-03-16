WP: США могут отправить в Сирию еще до 1000 военнослужащих

Американские военные разработали планы, предусматривающие направление в северные районы Сирии еще до тысячи военнослужащих, что расширит американское присутствие в стране накануне наступления на фактическую столицу «Исламского государства» Ракку.

Об этом сообщает газета Washington Post.

Ссылаясь на анонимные источники в военном ведомстве, знакомые с ситуацией, газета пишет, что такое развертывание, в случае одобрения министром обороны Джимом Мэттисом и президентом Дональдом Трампом, потенциально может удвоить число американских военнослужащих в Сирии и увеличит потенциальную возможность прямого боевого участия США в конфликте.

Около 500 военнослужащих американских сил специальных операций уже находятся в Сирии, в дополнение примерно к 250 рейнджерам и 200 морским пехотинцам.

Washington Post предполагает, что в случае одобрения плана дополнительный контингент будет набран из личного состава 24-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты – флотилии кораблей с 2200 морпехами, которая сейчас движется в сторону региона, – и 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США, 2500 военнослужащих которой направляются к Кувейту.

Эти войска станут дополнением к подразделениям Сил специальных операций, которые уже находятся на месте и, по данным издания, занимаются практически тем же самым, что и их коллеги, сражающиеся за иракский город Мосул.

Новое развертывание войск в Сирии должно происходить в тандеме с вероятным решением Белого дома, которое официально снимет ограничения на численность американских войск в Ираке и Сирии, установленные администрацией Барака Обамы, пишет газета.

Предыдущая администрация установила ограничения на численность военных контингентов в Ираке и Сирии в 5000 и 500 человек соответственно.