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Минфин США не признал Китай «валютным манипулятором»

Министерство финансов США

Однако финансовое ведомство США будет вести мониторинг действий Китая

Администрация Дональда Трампа не считает ни одного крупного торгового партнера США «валютным манипулятором». Об этом свидетельствует информация, опубликованная в докладе Министерства финансов США, который выходит раз в полгода.

Дональд Трамп во время своей избирательной кампании неоднократно обвинял Китай в искусственном понижении курса юаня и обещал, что после прихода к власти он назовет Китай «валютным манипулятором», что приведет к принятию различных контрмер. Однако в среду Трамп сказал, что будет воздерживаться от использования этого определения.

В докладе Минфина США, Китай занесен в список государств, за которыми следует вести мониторинг. В этом списке также находятся Япония, Южная Корея, Тайвань, Германия и Швейцария. Это означает, что Министерство финансов будет внимательно отслеживать их экономическую политику и валютные операции.

Ранее Китай предпринял ряд шагов, чтобы повысить курс юаня на международных рынках – для поддержки экспорта ему требовались понизить курс национальной валюты.

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