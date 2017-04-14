Минфин США не признал Китай «валютным манипулятором»

Администрация Дональда Трампа не считает ни одного крупного торгового партнера США «валютным манипулятором». Об этом свидетельствует информация, опубликованная в докладе Министерства финансов США, который выходит раз в полгода.

Дональд Трамп во время своей избирательной кампании неоднократно обвинял Китай в искусственном понижении курса юаня и обещал, что после прихода к власти он назовет Китай «валютным манипулятором», что приведет к принятию различных контрмер. Однако в среду Трамп сказал, что будет воздерживаться от использования этого определения.

В докладе Минфина США, Китай занесен в список государств, за которыми следует вести мониторинг. В этом списке также находятся Япония, Южная Корея, Тайвань, Германия и Швейцария. Это означает, что Министерство финансов будет внимательно отслеживать их экономическую политику и валютные операции.

Ранее Китай предпринял ряд шагов, чтобы повысить курс юаня на международных рынках – для поддержки экспорта ему требовались понизить курс национальной валюты.