Турция выступает за участие США в переговорах по Сирии в Астане

B субботу министр иностранных дел Турции сообщил, что американские oфициальные лица будут приглашены Турцией и Россией для участия в мирных перeговорах по Сирии, которые пройдут в Казахстане в конце этого месяца

Мевлют Чавушоглу ранее высказывался в поддержку участия США в переговорах, однако до сих пор Россия не заявила публично о своем желании пригласить представителей США.

«Прежде всего, как вы знаете, мы договорились с Россией о приглашении США. Я говорил с (министром иностранных дел России Сергеем) Лавровым, и мы намерены пригласить Соединенные Штаты, - сообщил министр иностранных дел Турции. - Мы не отрицаем важной роли Соединенных Штатов».

Будущий пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер в пятницу также заявил в пятницу, что Россия предложила администрации Трампа принять участие в переговорах по мирному соглашению.

Приглашение, по словам Спайсера, было сделаны во время состоявшегося 29 декабря телефонного разговора между советником Трампа Майклом Флинном и полномочным послом РФ в США Сергеем Кисляком. Напомним, что в тот же день администрация Обамы объявила о своем намерении ввести новые санкции в отношении России в ответ на eё вмешательство в ход выборов в США.

Администрация Обамы ранее была исключена из поиска путей мирного урегулирования, после того, как переговоры между США и Россией были прерваны в конце декабря. США и Россия обвиняют друг друга в попытках сорвать предыдущий раунд переговоров.

Правительство Сирии и воюющие повстанцы согласились на действующее по всей стране прекращения огня 30 декабря в ходе переговоров при посредничестве России и Турции. США в этих переговорах не участвовали.

Официальная дата новых переговоров еще не установлена, однако Россия надеется созвать мирный саммит в столице Казахстана – Астане в конце этого месяца.

В субботу Чавушоглу также заявил, что Турция будет выступать против любого участия в переговорах по Сирии курдской военизированной группировки - Сирийская демократическая армия (YPG), которую он назвал «террористической организацией».

«Мы давали им возможность перестать заниматься расколом Сирии и перестать совершать террористические акты в Турции. Мы видели их намерения. Наша операция «Щит Евфрата» в очередной раз показала, что YPG не стремится бороться против ИГИЛ, их цель - разделить Сирию», - подчеркнул он.

Турция хочет, чтобы США разорвали свои связи с YPG, однако США оказывают Сирийской демократической армии помощь и считает ее членов союзниками в будущей военной операции по освобождению Ракки от боевиков ИГИЛ.