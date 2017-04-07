США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе

МАР-А-ЛАГО, Флорида – Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился нанести ракетные удары по сирийскому аэродрому, с которого была произведена недавняя химическая атака, заявив, что действует «в интересах национальной безопасности» США.

По словам властей США, военные запустили десятки крылатых ракет по авиабазе сил президента Сирии Башара Асада в ответ на атаку по повстанческой территории с использованием отравляющих веществ.

«Все многолетние предшествующие попытки изменить поведение Асада закончились неудачей, громкой неудачей», – сказал Трамп, выступая в своей загородной резиденции Мар-а-Лаго, где он проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

С базирующихся на востоке Средиземного моря кораблей ВМС США Porter и Ross были запущены около 59 ракет Tomahawk, которые поразили несколько объектов на авиабазе Шайрат, в том числе взлетно-посадочную полосу, самолеты и заправочные станции.

По словам официального представителя Пентагона капитана Джеффа Дэвиса, ракетный удар был произведен около 4.40 утра пятницы по сирийскому времени.

«Пятьдесят девять крылатых ракет Tomahawk были запущены по самолетам, высокозащищенным укрытиям для самолетов, топливным и логистическим складам, бункерам с боеприпасами, системам противовоздушной обороны и радарам», – сказал Дэвис.

По его словам, российские силы были заранее уведомлены об ударе по существующему каналу для устранения конфликтных ситуаций.

«Американские военные стратеги приняли меры предосторожности, чтобы минимизировать риск для находящихся на базе российских и сирийских военнослужащих», – добавил он.

Выступая в Палм-Бич, Флорида, советник Трампа по национальной безопасности Г. Р. Макмастер заявил, что были «приняты меры, чтобы минимизировать риск для находящихся на аэродроме граждан третьих стран – полагаю, вы догадываетесь, что речь идет о россиянах». «Мы приложили все усилия, чтобы этого избежать», – добавил он.

При этом, по его словам, гарантировать, что никто не пострадал, невозможно. «Разумеется, вы понимаете, что при любой военной операции не может быть никаких гарантий», – сказал он.

По данным Пентагона, авиабаза Шайрат использовалась для хранения химического оружия и размещения сирийских воздушных сил.

«По оценкам американской разведки, химическую атаку 4 апреля произвели самолеты с базы Шайрат, – сказал Дэвис. – Удар был нанесен с целью удержать режим от повторного использования химоружия».

Сирийские государственные телеканалы сообщили об «американской агрессии» в отношении сирийской военной базы с применением ракет и, ссылаясь на источник в сирийских вооруженных силах, заявили, что удар «привел к потерям».

Трамп заявил: «Сегодня вечером я распорядился нанести точечный удар по авиабазе в Сирии, откуда была запущена химическая атака».

«В жизненно важных интересах национальной безопасности – предотвращать и сдерживать распространение и использование химического оружия», – сказал он.

«Нет никакого сомнения, что Сирия применила запрещенное химическое оружие, нарушила свои обязательства по конвенции о химическом оружии и проигнорировала призывы Совета Безопасности ООН», – добавил он.

Накануне Трамп выступил с осуждением в адрес Асада в связи с химической атакой в городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли 70 человек, в том числе много детей. Сирийское правительство отрицает причастность к атаке.

Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон ясно дал понять, что никаких сомнений в ответственности сирийского правительства нет, и раскритиковал Россию за то, что она не обеспечила соблюдение соглашения об уничтожении сирийского арсенала химоружия.

«Очевидно, Россия не справилась со своими обязанностями, – сказал глава американской дипломатии, выступая в Палм-Бич. – Россия либо была замешана в этом деле, либо просто оказалась некомпетентна и неспособна выполнить свою часть договоренности».

Тиллерсон добавил, что «ни перед атакой, ни после нее не было никаких обсуждений и контактов с Москвой».

Отвечая на вопрос о возможной реакции России, Тиллерсон сказал: «Пусть они говорят сами за себя».