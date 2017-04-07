Мусульмане и политики в США призывают Трампа проявлять осторожность в Сирии

Крупнейшая в США организация по защите гражданских прав мусульман выражает надежду, что американский военный удар в Сирии свидетельствует о грядущем изменении позиции президента Трампа в отношении запрета на въезд в страну для граждан шести преимущественно мусульманских стран, в том числе Сирии.

Трамп, на которого произвели сильное впечатление кадры с пострадавшими от отравляющих веществ, предположительно примененными сирийской армией против мирного населения, распорядился в ответ нанести ракетные удары по Сирии.

Совет по американо-исламским отношениям заявил, что США «должны возглавить усилия по установлению бесполетных зон и безопасных зон для мирного населения» в Сирии. Организация также хочет, чтобы США «ввели экономические и дипломатические санкции в отношении любых лиц, организаций и государств, участвующих в геноциде» в Сирии.

Тем временем американские политики поддержали решение Трампа, однако предупреждают, что в дальнейшем президенту необходимо выработать план и сотрудничать с Конгрессом.

Спикер Палаты представителей Пол Райан назвал действия США в Сирии «уместными и справедливыми», однако призвал администрацию «в дальнейшем привлекать Конгресс к этим усилиям».

Глава комитета Палаты представителей по международным делам Эд Ройс заявил, что сирийский президент Башар Асад «пойман с поличным» на совершении «возмутительной химической атаки». По словам Ройса, администрация Трампа «должна сотрудничать с Конгрессом и изложить четкие политические задачи в отношении Сирии и всего региона».

Сенатор-демократ Крис Кунс, состоящий в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что изображения сирийских детей и взрослых, «жестоко убитых и отравленных собственным правительством, не просто надрывают сердце и ужасают, но требуют действий от мирового сообщества».

«Хотя я рад, что администрация Трампа сочла необходимым принять силовые меры в Сирии против режима Асада, я глубоко обеспокоен тем, что Соединенные Штаты идут на дальнейшие военные действия в Сирии без тщательно продуманного комплексного плана», – сказал Кунс, призвав Трампа «сотрудничать с Конгрессом в выработке подхода к продолжающемуся кризису в Сирии и получить необходимые разрешения на дальнейшее применение военной силы».

Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что США подали «важный сигнал», что «больше не будут сидеть сложа руки, пока Асад, при содействии» российского президента Владимира Путина, «уничтожает невинных сирийцев химическим оружием и бочковыми бомбами».