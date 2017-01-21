Посол США в Казахстане примет участие в мирных переговорах по Сирии в Астане

Согласно заявлению Государственного департамента в субботу, США не будут отправлять делегацию на мирные переговоры по Сирии, запланированные на следующей неделе в столице Казахстана – Астане.

По словам исполняющего обязанности пресс-секретаря Марка Тонера, на переговорах американскую сторону будет представлять посол США в Казахстане Джордж Крол.

«В связи с инаугурацией президента и необходимостью организации передачи полномочий новой администрации, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане», – сказал Тонер.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что во время переговоров, которые начнутся в понедельник, основное внимание будет уделено соблюдению соглашения о прекращении огня и вопросам распределения гуманитарной помощи по всей стране. Ранее на этой неделе в интервью японской телекомпании Асад выразил уверенность, что в результате переговоров будут достигнуты соглашения по «примирению» с повстанцами.

Самый могущественный союзник Сирии – Россия инициировала мирные переговоры вместе с Ираном и Турцией. Анкара, которая поддерживает (сирийскую) оппозицию, переориентировалась сейчас на борьбу с курдскими группировками и «Исламским государством»

Ряд поддерживаемых Турцией оппозиционных групп также согласился принять участие в переговорах. Различные группировки повстанцев и власти Асада обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Россия и Турция выступили посредниками заключения соглашения о прекращении огня в конце декабря, но в последнее время наблюдается рост насилия в Сирии, особенно вблизи столицы страны – Дамаска.

Непрекращающееся насилие вынудило тысячи людей покинуть свои дома. Как заявил на этой неделе специальный советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланд, в некоторых районах страны по-прежнему нет доступа к гуманитарной помощи.