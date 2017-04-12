Трамп исключил возможность дальнейшего вмешательства в сирийский конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не пойдут на дальнейшее вмешательство в Сирии, несмотря на отданный им на прошлой неделе приказ о ракетной атаке по сирийской авиабазе, откуда предположительно была совершена химическая атака, в результате которой погибли десятки мирных жителей, в том числе дети.

«Мы не пойдем в Сирию», – сказал Трамп журналистке Fox Business News Марии Бартиромо в интервью, которое вышло в эфир в среду.

По словам Трампа, ознакомившись со снимками умирающих детей, пострадавших в результате химической атаки на город Хан-Шейхун, он счел военный ответ необходимым: «Когда я увидел это, я сказал, что мы должны что-то предпринять».

Президент США Дональд Трамп также рассказал в интервью, что он проинформировал главу КНР Си Циньпиня о нанесении ракетного удара по целям в Сирии, когда лидеры двух стран заканчивали ужин во флоридской резиденции «Мар-О-Лаго».

«Нам подали десерт, и принесли самый прекрасный шоколадный торт из всех, которые вы видели, – сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business News в среду. – Президенту Си он очень понравился».

В это время, по словам главы Белого дома он «получил сообщение от генералов» о том, что корабли «находятся на позициях» и «ракеты уже запущены».

«И тогда я сказал: господин президент, позвольте мне вам что-то объяснить, - рассказал Дональд Трамп. – Это было во время десерта. Мы только что выпустили 59 ракет, и все они попали в цель, что невероятно, учитывая, что они находились в сотнях миль (от цели)».

Президент США также счел нужным объяснить, что Соединенные Штаты обладают «лучшими технологиями» в мире.

«Наши технологии, наше оборудование лучше, чем у кого бы то ни было, в пять раз, – уточнил он в интервью телеканалу. – С точки зрения технологий, с нами никто даже близко не может соревноваться».

Дональд Трамп заявил, что после того, как он сообщил Си Циньпиню о запуске ракет, китайский лидер молчал в течении 10 секунд.

«Потом он попросил переводчика перевести ему это еще раз. Я не думаю, что это был хороший знак», – сказал глава Белого дома.

«И потом он сказал мне: «Любой, кто использует газ... любой, кто настолько бесчеловечен, чтобы использовать газ против детей и младенцев, должен быть наказан. Он согласился с этим», – подытожил президент США.

Трамп предупредил, что поддержка, которую оказывает российский президент Владимир Путин сирийскому лидеру Башару Асаду, обвиняемому в совершении химической атаки при помощи России, «очень плохо» сказывается на России и на всем человечестве.

США решительно отвергли утверждения России о том, что нервнопаралитический газ зарин, от отравления которым предположительно погибло множество людей в Сирии на прошлой неделе, оказался в воздухе случайно при ударе по складу повстанцев. Согласно отчету властей США, очевидно, что атака на мирное население была преднамеренной.

Совет по национальной безопасности представил отчет в Белом доме во вторник, заявив, что «неприемлемое» применение запрещенного химического оружия сирийской армией представляет собой явную угрозу для всего мира. Авторы отчета обвиняют Сирию и Россию в попытках «ввести мировое сообщество в заблуждение относительно того, кто ответственен за применение химического оружия против сирийского народа», как в данном случае, так и ранее.

Совет призвал мировое сообщество четко дать понять, что оно «не потерпит такое поведение», не уточнив при этом, о каких последствиях может идти речь.

Совет Безопасности готовится к голосованию

Тем временем в Совбезе ООН США, Великобритания и Франция в среду планируют выступить с обновленной версией резолюции, хотя эти усилия, как ожидается, будут заблокированы Россией.

Выступая на брифинге в Белом доме, представители органов национальной безопасности США заявили, что Москва, являющаяся ключевым союзником сирийского президента Башара Асада, «ведет очень очевидные попытки запутать вопрос о природе атаки». Они привели такие доказательства, как фотографии дороги, на которых видно, что сброшенные с неба капсулы с газом приземлились посреди улицы, а не попали по зданию, как утверждают Москва и Дамаск.

Власти США убеждены, что Сирия проигнорировала заключенное в 2013 году соглашение о ликвидации ее арсенала химического оружия. «Мы знаем, что у сирийского режима есть зарин, – сказал один анонимный источник. – Мы убеждены, что у повстанцев зарина нет».

Явственная природа этой атаки должна рассматриваться как «возможность для России прекратить свою кампанию дезинформации» о применении запрещенного оружия сирийским режимом, добавляют они.

Турция во вторник объявила, что проведенные ее экспертами анализы доказали, что в ходе атаки, унесшей около 90 жизней, был применен зарин.

Какова роль России?

По словам турецкого министра здравоохранения, в ходе вскрытия трех жертв атаки, чьи тела были доставлены из сирийской провинции Идлиб, были исследованы образцы крови и мочи. В проведении патологоанатомических исследований участвовали эксперты Всемирной организации здравоохранения и Организации по запрещению химоружия.

Несмотря на то, что все больше людей сходятся во мнении относительно тактик Сирии, остается неясным вопрос о том, причастна ли к атаке Россия и до какой степени. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что американская разведка пока не пришла к «консенсусу» по этому вопросу.

Российский президент Владимир Путин призвал ООН провести расследование химической атаки, в ответ на которую военно-морские силы США ударили крылатыми ракетами Tomahawk по авиабазе, с которой предположительно производилась атака.

Путин заявил об американских «провокациях» с целью подкрепить обвинения в адрес Сирии, однако не предоставил никаких подробностей и подкреплений своего заявления. Российский лидер также заявил, что Вашингтон планирует новую ракетную атаку по Сирии, которая предположительно будет нацелена по районам к югу от Дамаска, «где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти».