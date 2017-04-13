CNN: США перехватили сообщения о подготовке химической атаке в Сирии

Американские военные и разведслужбы перехватили обмен сообщениями между сирийскими военными и экспертами-химиками, которые обсуждали подготовку к атаке с применением зарина в провинции Идлиб на прошлой неделе.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

Ссылаясь на неназванного представителя правительства США, телекомпания сообщила, что перехваченные сообщения были обнаружены во время анализа разведданных, проведенного через несколько часов после атаки, чтобы установить ответственных за применение химического оружия на северо-западе Сирии, в результате которого погибли не менее 70 человек.

Представители американских властей заявили, что у них «нет сомнений», что ответственность за атаку несет президент Сирии Башар Асад, отмечает CNN.

По данным телекомпании, США заранее не знали о предстоящей атаке. США перехватывают огромный объем информации в таких районах, как Сирия и Ирак, но этот материал часто не обрабатывается, если не происходит какого-то события, которое требует, чтобы эксперты проанализировали ранее собранные разведданные.

По оценкам США, Сирия восстановила формирование, связанное с химическим оружием, существовавшее до подписания соглашения в 2013 году, в соответствии с которым сирийское правительство обязалось отказаться от своих химических арсеналов, сообщает CNN. Кроме того, по некоторым признакам они получают помощь со стороны.

«Мы знаем, что у них есть соответствующие компетенции. И подозреваем, что они получают помощь», – заявил журналистам представитель американских военных на брифинге, который проводился в пятницу на условиях неразглашения имен его участников.