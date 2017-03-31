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Посол США: Отставка Асада больше не является приоритетом

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Фото "Голоса Америки"

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Фото "Голоса Америки"

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Новая позиция администрации Дональда Трампа расходится с позицией европейских держа

Отставка сирийского президента Башара Асада больше не является приоритетом внешней политики США, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В этом новая позиция администрации Дональда Трампа расходится с позицией европейских держав, которые настаивают, что Асад должен покинуть свой пост.

«Здесь нужно решить, что для нас важнее. Мы корректируем свои приоритеты. Для нас больше не является приоритетом сидеть и ждать, пока Асад уйдет», – сказала Хейли, выступая перед небольшой группой журналистов.

«Считаем ли мы его помехой? Да. Будем ли мы сосредотачиваться на том, чтобы он ушел? Нет, – добавила она. – Мы сосредоточимся на оказании давления, чтобы можно было начать изменения в Сирии».

Выступая в четверг в Анкаре, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что статус Асада в долгосрочной перспективе «определит сирийский народ».

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