Верховный суд США рассмотрит дело об убитом в Мексике подростке

Судебный процесс позволит уточнить, когда иностранные граждане могут обращаться за защитой к американской судебной системе
Верховный суд США принял к рассмотрению апелляцию родителей мексиканского подростка, убитого сотрудниками пограничной службы.
Данное дело поможет определить, в каких случаях иностранцы, находящиеся за пределами США, могут получать доступ к американской судебной системе.
Во вторник судьи заслушают аргументы сторон по делу, поводом к которому послужил инцидент, произошедший в водопропускном тоннеле на границе между техасским городом Эль-Пасо и мексиканским городом Сьюдад-Хуарес.
Что именно произошло, неясно. Известно, что пограничник находился на американской стороне границы, когда он открыл огонь, выстрелив в подростка на мексиканской стороне.
Суды нижней инстанции отклонили иск родителей убитого. Верховный суд рассматривает вопрос, могут ли иностранные граждане, пострадавшие или убитые за пределами США, получить защиту в американских судах.
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