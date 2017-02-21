Верховный суд США рассмотрит дело об убитом в Мексике подростке

Верховный суд США принял к рассмотрению апелляцию родителей мексиканского подростка, убитого сотрудниками пограничной службы.

Данное дело поможет определить, в каких случаях иностранцы, находящиеся за пределами США, могут получать доступ к американской судебной системе.

Во вторник судьи заслушают аргументы сторон по делу, поводом к которому послужил инцидент, произошедший в водопропускном тоннеле на границе между техасским городом Эль-Пасо и мексиканским городом Сьюдад-Хуарес.

Что именно произошло, неясно. Известно, что пограничник находился на американской стороне границы, когда он открыл огонь, выстрелив в подростка на мексиканской стороне.

Суды нижней инстанции отклонили иск родителей убитого. Верховный суд рассматривает вопрос, могут ли иностранные граждане, пострадавшие или убитые за пределами США, получить защиту в американских судах.