Пегги Уитсон побила женский рекорд по времени пребывания в открытом космосе

Во время рекордного выхода в космос американский астронавт Уитсон упустила элемент защиты поверхности МКС
Американского астронавта Пегги Уитсон постигла небольшая неудача во время рекордного выхода в космос.
Часть покрытия, защищающего поверхность Международной космической станции от микрометеоритов, улетела, когда Уитсон пыталась сложить сумку для хранения.
Инженеры на Земле установили, что покрытие не может прилететь обратно и удариться о поверхность станции, и помогли экипажу компенсировать потерю с помощью оставшейся части покрытия.
При этом Уитсон в четверг установила рекорд по совокупному времени пребывания в открытом космосе для космонавта или астронавта-женщины: 53 часа в течение нескольких миссий.
Она выходила за борт МКС уже восемь раз.
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