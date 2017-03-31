Пегги Уитсон побила женский рекорд по времени пребывания в открытом космосе

Американского астронавта Пегги Уитсон постигла небольшая неудача во время рекордного выхода в космос.

Часть покрытия, защищающего поверхность Международной космической станции от микрометеоритов, улетела, когда Уитсон пыталась сложить сумку для хранения.

Инженеры на Земле установили, что покрытие не может прилететь обратно и удариться о поверхность станции, и помогли экипажу компенсировать потерю с помощью оставшейся части покрытия.

При этом Уитсон в четверг установила рекорд по совокупному времени пребывания в открытом космосе для космонавта или астронавта-женщины: 53 часа в течение нескольких миссий.

Она выходила за борт МКС уже восемь раз.