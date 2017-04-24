Американские военные считают, что голод в Сомали, вероятно, привел к росту пиратства

Представители США не видят тенденции в недавнем всплеске пиратства в водах у Сомали.

«Мы не готовы заявить, что речь идет о тенденции, но мы продолжаем следить за ситуацией», – заявил в воскресенье генерал Корпуса морской пехоты Томас Уолдхаузер на пресс-конференции на военной базе в маленькой африканской стране Джибути, которую посетил министр обороны США Джим Мэттис.

Уолдхаузер предположил, что засуха и голод в регионе побудили пиратов совершить шесть недавних атак на коммерческие суда, перевозившие продовольствие и нефть.

По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, более 20 миллионам жителей Сомали, Южного Судана, Нигерии и Йемена грозит гибель от голода в ближайшие шесть месяцев.

Нынешнему всплеску нападений пиратов предшествовало пятилетнее снижение атак, масштаб которых в 2010-2012 годах приобрел характер кризиса.

Пиратство, «конечно же, усилилось», заявил офицер ВМС США Ричард Родригес. При этом он отметил, что борьба с пиратством не является задачей для его войск, которые вместо этого сфокусированы на борьбе с терроризмом на территории Африканского Рога и развитии потенциала национальных армий Сомали и других стран региона.