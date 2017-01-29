В Йемене погиб американский военный

Один американский военнослужащий погиб, и трое других получили ранения в ходе операции против «Аль-Кайды» в Йемене, сообщили представители военных.

«Мы глубоко скорбим в связи с гибелью одного из наших элитных военнослужащих, – сообщил глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел. – Мы несем огромные жертвы в нашей борьбе с террористами, которые угрожают невинным людям во всем мире».

В заявлении Центрального командования США говорится, что в ходе операции были убиты 14 боевиков из местного отделения «Аль-Кайды».

Местные источники и представители племен сообщили, что среди убитых – три предполагаемых высокопоставленных лидера «Аль-Кайды».

Военная операция проходила в провинции Эль-Бейда.