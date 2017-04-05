Суд в США признал незаконной дискриминацию ЛГБТ на рабочем месте

Федеральный суд в США постановил, что геи, лесбиянки и трансгендеры находятся под защитой закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию на рабочем месте.

Решение окружного апелляционного суда в Чикаго, принятое 8 голосами «за» при 3 голосах «против», является первым решением такого рода, принятого федерльным апелляционным судом.

Решение суда стало ответом на иск преподавателя общественного колледжа в Индиане Кимбели Хайвли.

Она обвинила колледж в том, что ей не предоставили возможность работать на полную ставку из-за того, что она является лесбиянкой.