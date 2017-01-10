В калифорнийском парке рухнула легендарная секвойя

В Калифорнии упала гигантская секвойя, известная тем, что через нее был проделан туннель.

Легендарное «дерево-туннель» в Парке больших деревьев «Калаверас» рухнуло во время проливных дождей в воскресенье.

Туннель в стволе дерева был проделан в 1880-х годах, чтобы через него могли проходить туристы.

Позднее через него проезжали даже машины, но в последнее время туннель был открыт только для пеших посетителей.

Пока неясно, что вызвало обрушение дерева. Газета San Francisco Chronicle предполагает, что это связано с неглубоким расположением корневой системы и подтоплением местности.

Точный возраст и высота дерева были неизвестны, однако секвойи могут достигать 75 метров и жить до 3 тысяч лет.