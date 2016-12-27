Сенаторы Маккейн и Грэм посетят страны Балтии

Высокопоставленные республиканские сенатор Джон Маккейн и Линдси Грэм во вторник прибывают в Эстонию с визитом, цель которого состоит в том, чтобы ободрить страны Балтии, обеспокоенные тем, что избранный президент США Дональд Трамп, возможно, не будет полностью привержен их обороне.

Трамп обескуражил многих жителей Эстонии, Литвы и Латвии предвыборными заявлениями о том, что он будет анализировать вклад страны-члена НАТО в альянс, прежде чем принимать решение, приходить ли союзнику на помощь.

«Думаю, цель этого визита – подчеркнуть, что, что бы ни случилось после инаугурации, Сенат США будет тем органом, на который смогут полагаться страны Балтии», – заявил Reuters бывший посол Литвы в США Жигимантас Павиленис.

Маккейн и Грэм также посетят Латвию в среду и Литву в четверг. У сенаторов запланированы встречи с главами государств и руководителями оборонных ведомств.

«В странах Балтии есть опасения по поводу отношений будущей администрации Трампа с Россией, по поводу возможного ослабления или отмены санкций вместо их укрепления, как того хотел бы Конгресс», – сказал Павиленис.