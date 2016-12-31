Сенаторы США обсудили проблему коррупции и реформ на встрече в Киеве

Группа американских сенаторов - Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар - в разговоре с украинскими лидерами в Киеве обсудили вопросы коррупции. Об этом, по итогам визита в Украину, рассказала Украинской службе «Голоса Америки» сенатор-демократ Эми Клобучар.

«Да, мы говорили об этом. Мы говорили, что реформы проходят нелегко, что должно делаться больше, мы сказали им об этом. Но мы знаем об их работе с национализацией банка (Приватбанка - ред.). Это то, что, по нашему мнению, поможет реформам. Мы говорили о реформе судебной системы, о прозрачности электронных деклараций госслужащих, о важности этого шага. Мы думаем, это стимулирует больше инвестиций со всего мира. По моему мнению, это очень важно для украинской экономики. Я знаю, что есть ряд компаний в США, которые хотели бы видеть больше реформ в Украине и готовы больше инвестировать».



На уточняющий вопрос, какие именно американские компании готовы инвестировать в украинскую экономику, сенатор ответила: «Я не говорю о конкретных инвесторах, но в общем о финансовой реформе в Украине, которая является положительной».



Эми Клобучар в Сенате США недавно была избрана старшим членом Комитета по регламенту, который, среди прочего, отвечает за выборы в стране и качественное управление. Сенатор отметила, что республиканцы и демократы едины в вопросе поддержки Украины.



«Мы подтвердили украинским лидерам нашу поддержку, в частности, США предоставили Украине в прошлом году дополнительно 50 миллионов долларов, это стало возможным благодаря сильной двухпартийной поддержке Украины во время российской агрессии и нелегальной аннексии Крыма».



Клобучар считает санкции достаточным ответом на российскую агрессию, между тем вопрос «летального» оборонительного оружия для Украины нельзя исключать, - говорит законодатель от Демократической партии: «Это вопрос, который должна однозначно рассмотреть новая президентская администрация. Да, я считаю, мы должны предоставить Украине оборонительное - чтобы быть конкретной - оружие. Украинские солдаты уже длительное время отдают свои жизни на передовой».

На вопрос, откликнутся ли американские сенаторы на приглашение украинского президента Петра Порошенко посетить Донбасс, сенатор сказала, что «такая поездка не была запланирована».

Эми Клобучар назвала Украину «страной смелых людей». Кроме переговоров с украинскими лидерами, группа американских сенаторов также провела встречу с вдовами украинских солдат и пострадавшими на войне.

