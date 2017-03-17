Сенаторы США опровергли обвинения Трампа в прослушке

Лидеры сенатского комитета по разведке опубликовали заявление, в котором опровергли утверждения президента Дональда Трампа о том, что администрация Барака Обамы прослушивала его телефоны во время предвыборной кампании 2016 года.

Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан присоединился к разрастающейся группе законодателей, заявляющих, что никаких признаков прослушивания нет.

«Основываясь на имеющейся у нас информации, мы не видим никаких указаний на то, что небоскреб "Трамп-тауэр" был объектом слежения со стороны любого элемента правительства Соединенных Штатов как до, так и после выборов 2016 года», – говорится в заявлении председателя сенатского комитета по разведке, республиканца Ричарда Берра, и вице-председателя, демократа Марка Уорнера.

Райан также сказал, что никаких доказательств слежки нет.

«Суть в том, что комитеты по разведке в рамках продолжающихся и расширяющихся расследований, связанных с Россией, разобрались в ситуации – во всяком случае, на сегодняшний день – в отношении нашего разведсообщества и пришли к выводу, что такого прослушивания не было», – сказал спикер журналистам.

Между тем Белый дом продолжал защищать утверждения президента Трампа о том, что Барак Обама приказал прослушивать его телефоны в «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь администрации США Шон Спайсер вступил в самый настоящий вербальный бой с журналистами во время брифинга для прессы в Белом доме в четверг.

Корреспонденты мировых изданий и телеканалов пытались выяснить, почему президент Трамп продолжает стоять на своем, в то время как самые осведомленные и высокопоставленные законодатели на Капитолийском холме, комментируя его твит–сообщения о прослушке, говорят, что ее не было.

Спайсер обвинил журналистов в «превратном толковании» заявлений в Сенате и «избирательном подходе» к тому, что они освещают.

На его взгляд, СМИ проигнорировали слова председателя Комитета по разведке Палаты представителей Девина Нунеса, заявившего, что прослушка в «Трамп-тауэр» «могла иметь место». Однако, как заметили несколько журналистов в эфире телеканала CNN, в разговоре с ними он сказал, что он не считает, что телефонные разговоры президента Трампа в его нью-йоркской штаб-квартире перехватывались спецслужбами.

Накануне в интервью телеканалу Fox News президент Трамп пообещал, что «очень скоро» предоставит Конгрессу «очень интересную» информацию, подтверждающую его обвинения в адрес Обамы. Он также заявил, что, вероятно, он сам расскажет подробнее о своих обвинениях на следующей неделе.

«В течение следующих двух недель всплывут некоторые очень интересные вещи», – отметил Трамп в интервью Fox News.