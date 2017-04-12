Сенаторы встревожены попытками России приобрести долю нефтяной компании

Группа из шести сенаторов, представляющих обе партии, потребовала, чтобы министерство финансов США расследовало кредитную сделку, позволяющую российской государственной нефтяной компании приобрести крупную долю американской нефтяной компании.

В письме министру финансов Стивену Мнучину законодатели выражают озабоченность в связи со сделкой от 30 ноября, позволяющей компании «Роснефть» претендовать по крайней мере на 49,9 процента нефтяной компании Citgo, принадлежащей венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

Базирующаяся в Хьюстоне компания принадлежит PDVSA и управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами и тремя трубопроводами в США.

«За последний год Россия усилила атаки на США, которые носили самый разный характер, включая киберкампании с целью посеять недоверие к нашим демократическим институтам. Она нарушает соглашения о контроле над вооружениями, – говорится в письме сенаторов. – Россия также выступает резко против действующих санкций. По этой причине мы крайне обеспокоены тем, что контроль "Роснефти" над крупным американским поставщиком энергоносителей может создать серьезную угрозу энергетической безопасности Америки, может повлиять на поставки бензина и цену на него для американских потребителей, и подвергнуть критическую инфраструктуру США угрозам, имеющим характер угроз национальной безопасности».

Письмо подписали сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Джон Корнин, Билл Кэссиди и Тед Круз, а также демократы Боб Менендес и Дик Дурбин.

Министр финансов возглавляет комитет при президенте, состоящий из девяти членов кабинета, который оценивает последствия иностранных инвестиций в американские компании в плане национальной безопасности.

В письме отмечается, что хотя сделка «Роснефти» и PDVSA может привести лишь к приобретению миноритарной доли в 49,9 процента Citgo, результатом других транзакций может стать ситуация, когда российская компания станет владельцем контрольного пакета в американской компании.

«Насколько мы понимаем, "Роснефть" приобрела другие облигации PDVSA на открытом рынке, что в потенциале может привести к тому, что принадлежащая ей доля превысит 50 процентов», – пишут сенаторы.

«Мы не можем дать Путину хоть какую-то возможность влиять на потоки нашей нефти или играться с ценами на американских бензоколонках, – говорится в отдельном заявлении сенатора Менендеса. – Мы не можем играть в русскую рулетку с американской энергетической инфраструктурой. Я не готов согласиться с рисками для нашей национальной безопасности и экономики».