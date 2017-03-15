Сенатор США предлагает расследовать работу телеканала RT

Сенатор-демократ Джин Шахин внесла законопроект, предоставляющий министерству юстиции дополнительные полномочия для расследования потенциальных нарушений американского законодательства телеканалом RT America, который финансируется российскими властями.

«У нас есть достаточные основания полагать, что RT News координирует свои усилия с российским правительством для распространения ложной информации и подрыва нашего демократического процесса», – говорится в заявлении Шахин.

«Американская общественность имеет право знать, действительно ли это так, – добавила она. – Телеканал RT News публично заявлял, что может обходить наши законы с помощью подставных компаний, и пришло время, когда министерство юстиции должно провести расследование. Мой законопроект предоставляет необходимые полномочия по запросу документации RT News, чтобы выяснить, кому они подотчетны».

Сенатор утверждает, что в недавнем отчете директора национальной разведки о роли России в американских выборах содержится вывод, что руководство RT News структурировало свои филиалы таким образом, чтобы сознательно обходить требования о предоставлении отчетности и раскрытии информации в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов.

В соответствии с этим законом, любой человек, работающий в «политическом или квазиполитическом качестве» на иностранное правительство в США, должен информировать о природе своих отношений с этом правительством.

Предлагаемый сенатором Шахин законопроект о модернизации и исполнении закона о регистрации иностранных агентов предоставляет министерству юстиции новые полномочия, чтобы принуждать такие организации, как RT America, представлять документы об источниках финансирования и зарубежных связях.

Телекомпания RT America базируется в Вашингтоне и является частью глобальной многоязычной телевизионной сети RT, которая базируется в Москве. RT представляется некоммерческой организацией, финансируемой российским правительством.

Кроме столицы США, RT America имеет студии и бюро в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.

RT America фокусируется на освещении событий в США, утверждая, что представляет «альтернативную точку зрения». Ведущими его программ являются американские журналисты.

Шахин ссылается на доклад директора национальной разведки, в котором говорится, что RT America – это «канал, финансируемый Кремлем».

«Стремительное расширение деятельности RT и недавние откровенные заявления его руководства указывают на важность канала для Кремля как средства для распространения своих идей, и указывают на направляемую Кремлем кампанию по подрыву доверия правительству США и активизации политических протестов», – отмечается в докладе разведки.

Шахин выступила с законодательной инициативой на фоне расследований вмешательства России в ход президентских выборов, которые ведут комитеты палат Конгресса по разведке.

Расследование фокусируется на контактах между командой Трампа и представителями России.